L’avvoltoio Salvini si è ridotto a “umarell”

Ormai ridotto al ruolo di triste umarell – gli anziani nullafacenti che mani dietro la schiena guardano i cantieri dicendo la loro –, Matteo Salvini ha detto la sua sull’epidemia del Coronavirus attaccando il ministro Speranza e il governatore della Toscana Rossi che “accomunati dalla stessa ideologia culturale e politica fanno a gara a chi minimizza di più su questo drammatico tema”. Testuale. Poi lo hanno avvertito che nella “sua” Lombardia, e nel Veneto di Luca Zaia, cioè in amministrazioni accomunate “dalla stessa ideologia culturale e politica”, c’è ma tu guarda “un drammatico tema”.

Dopo essersi nascosto in un tombino si è azzittito per poi ricomparire a Milano con la coda tra le gambe alla conferenza stampa del “suo” presidente della Regione Attilio Fontana e degli assessori competenti. Dopodiché lo avrebbero visto ingoiare un cucchiaio di Nutella come profilassi al virus dell’imbecillità politica, però a quanto pare inguaribile. Infine il solito attacco a Conte che gli serve come alka-seltzer prima di andare a nanna. Commentare Salvini è come sparare sulla croce rossa (per restare in argomento), anche se questa volta perfino le sue nocive emissioni vocali possono servire a qualcosa. A ricordarci che: 1. Nella presente situazione è bene ascoltare esclusivamente chi sa: e dunque prima di tutto i virologi e tutti coloro, nel campo della sanità, che per conoscenza ed esperienza sono in grado di spiegare e gestire l’epidemia. 2. Che, fino a prova contraria, il ministro della Salute e le Regioni, di ogni “ideologia”, hanno fatto e stanno facendo tutto ciò che è necessario ad arginare un’emergenza purtroppo globale. 3. Che i politici di ogni risma, in campagna elettorale permanente, farebbero cosa buona e giusta a mettersi sulla bocca, al posto della mascherina protettiva, un grosso tappo di sughero ben sigillato, per una quarantena all’occorrenza estendibile.

Lo sappiamo da decenni, il caimano con le sue tv quando era all’opposizione soffiavano sul fuoco della sicurezza, rapine in villa e ladri di polli avevano la prima pagina sulle reti amiche,al contrario quando era governativo, silenzio a riguardo, tutto andava bene madama la marchesa… Figuriamoci con il corona virus, ci fosse stato lui e la sua amica Meloni a palazzo Chigi, il virus non avrebbe mai varcato i confini italiani. Su dai, a prescindere da questa seria e drammatica emergenza, con questa dx andremo alla grande, come il famoso detto tra il dire e il fare ci sono di mezzo le sparate su Twitter del twittatore seriale! Ne prenderanno atto coloro che hanno trovato il nuovo salvatore della patria. E purtroppo penso abbastanza veritieri. molti italiani si riconoscono in questo personaggio. frequentando le osterie padane, ha capito la cultura del posto : dio patria e famiglia , appartenenza al clan e alla presunta razza e al campanile , alla larga dai “diversi”

Ma se guardate bene quei cartelli dei sondaggi sono sempre 1.000-1.500 intervistati con un asterisco dove c’e’ scritto: 40% non risponde….e quindi scendiamo a molto meno di 1.000 persone che rispondono alle intenzioni di voto. Ora sebbene questi siano campioni con le più accreditate tecniche statistiche non ci vuole un genio per capire che i dati nascondono un problema: il leghista ci tiene a dirlo “urbi et orbi” (come avrà notato nei commenti ovunque in rete), chi e’ moderato non ci tiene a dire per chi vota. Per non parlare del campione stratificato territorialmente che nasconde come in un sistema elettorale come quello attuale la lega al centro-sud (ma anche in Emilia Romagna e Toscana) perderebbe TUTTI i seggi uninominali e raccatterebbe qualche seggio nel proporzionale a scapito dell’ “amata” Meloni. Quindi secondo me Salvini alle prox elezioni tornerà ai livelli del 15-20% che non sono molto diversi da quelli avuti alle scorse elezioni.

