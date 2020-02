Coronavirus, slitta l’incontro Conte-Renzi: il motivo

Sono ore difficili da vivere senza isterie e senza sottovalutazioni. Suggerisco di seguire le persone competenti come Roberto Burioni che si prende da anni tanti insulti solo perché dice la verità. Anche sul coronavirus aveva e ha ragione lui.

Direi proprio di sì. Questo è indubbiamente il momento della solidarietà e dell’unità. E’ evidentemente rimandato il tempo in cui qualcuno dovrà spiegare e possibilmente rispondere delle possibili cause del nostro record attuale dei casi di coronavirus in Europa, che in merito ci pone al 5° posto nel mondo, prima di Hong Kong, Thailandia e Usa.

L’incontro tra Renzi e Conte, dopo le tensioni dei giorni scorsi, doveva tenersi la settimana prossima; ma fonti di Iv riferiscono che è slittato.

L’esplosione dell’epidemia di coronavirus in Italia ha avuto implicazioni anche in ambito politico. Dopo le tensioni degli scorsi giorni tra il premier Conte e il leader di Italia Viva Renzi, era previsto per la settimana prossima un incontro chiarificatore; ma stando a quanto riferiscono fonti di Iv, citate dall’Ansa, il confronto fra Conte e Renzi è stato rimandato per dare piena priorità all’emergenza coronavirus.

Coronavirus, le polemiche di Salvini

Ad oggi, i casi di coronavirus confermati in Italia sono 52: 39 in Lombardia, 12 in Veneto e uno in Piemonte. Le vittime invece sono due. Una situazione che ha fatto sollevare anche alcune polemiche da parte del leader leghista Matteo Salvini, che lo stesso Renzi ha cercato di placare.

“Mettiamo in quarantena le polemiche interne alla vita politica del Paese. In queste ore non siamo chiamati a prove di forza ma a stringerci con medici e persone contagiate”, ha detto il leader di Italia Viva all’assemblea nazionale del partito.

Renzi inoltre ha sottolineato: “Il Paese deve dare priorità a gestire l’emergenza e dare ascolto alla scienza e ad esperti come Burioni e Capua, che sono stati massacrati sui social, ma avevano ragione”.

Governo, la posizione di Renzi

“Se preferiscono i responsabili a noi diciamo ‘prego accomodatevi’, non siamo gelosi del nostro posizionamento ma delle nostre idee”, ha chiosato Renzi.

Poi la metafora sul gioco del Monopoli e le elezioni: “Con questo sistema elettorale andare a votare ora vuol dire tornare al Vicolo Corto senza passare dal via e prendere le 20 mila lire”. “Per dirla in modo che anche i populisti capiscano”, ha precisato Renzi, con una frecciata agli avversari.

