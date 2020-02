L’Oms: “In Italia i contagi sono un mistero. Le autorità sanitarie italiane si focalizzino su questo”

C’è solo un dettaglio: l’80% dei contagiati ha come origine l’ospedale di Codogno. I due turisti cinesi a Roma non hanno contagiato nessuno perché il governo cinese aveva dato una direttiva chiara e precisa: “ovunque vi troviate nel mondo, in caso di sintomi sospetti, contattate l’Ospedale SOLO TELEFONICAMENTE”. Vi pare che in Italia ci sia stata una direttiva preventiva in tal senso?!? L’untore di Milano è stato una settimana al San Raffaele prima che gli facessero il test!! Ma se per VOI va bene così, mi taccio…

In Germania i contagiati si sono limitati alla fabbrica del paziente n.1. In Francia ad un albergo in montagna. In Italia si va da Torino a Venezia. Al momento è un mistero per tutti: chissà il virus sta mutando con una incubazione più lunga e, chissà con minori sintomi. Possibile che tutti questi ammalati abbiano preso la polmonite in questi 2 giorni. Quello che non sopporto è chi, non sapendo niente, si mette a pontificare si doveva fare questo o quello. Non mi pare che CERTI controlli siano stati fatti in Germania Francia o altri paesi, eppure da loro la situazione è stabile. Se non ci capiscono niente gli scienziati, non facciamo noi i sapientoni. Certo che se ci fossimo barricati tutti in casa sprangando porte e finestre in questi due mesi, magari non ci sarebbero malati.

Qui la nostra tanto osannata Sanità sembra segnare il passo e farci tirare le orecchie dall’U.E. sembra la ciliegina sulla torta: non siamo stati in grado di risalire al portatore 0, cosa invece riuscita in tutti gli altri Paesi. Però, in compenso, abbiamo, in ambito U.E. il maggior numero di contagiati. Beh, finalmente primi in qualche cosa! Non c’entra niente la discriminazione, già si fa fatica a trovare strutture in grado di ospitare gli italiani che hanno avuto contatti con i pazienti infettati in Italia, davvero pensate che sarebbe stato possibile allestire centinaia di centri per la quarantena obbligatoria delle centinaia di passeggeri, che arrivavano ogni giorni dalla Cina all’Italia con voli indiretti o tramite scali in europorti europei o extraeuropei? E’ mancato qualcosa a livello di sorveglianza. In sostanza si doveva trovare il modo di monitorare la mobilità di tutti quei passeggeri (cinesi, italiani, ecc.) che erano entrati in Italia dal momento in cui la Cina ha lanciato l’allarme sull’epidemia nel Wubei… Probabilmente altri paesi europei sono stati più efficienti in questo, ma è un problema organizzativo e non deriva dalle decisioni politiche assunte nelle ultime settimane, ma dal modo in cui funzionano certi “apparati” del nostro Stato e su questo la responsabilità della politica esiste, nessuno lo nega, ma va ricondotta a tutti i governi (Conte bis non escluso) che si sono alternati negli ultimi 15-20 anni..Spero solo che, quando sarà passata questa crisi, gli italiani abbiano imparato qualcosa. Facciamoci governare da delle persone serie preparate e competenti (sinistra, centro, destra non importa) e comportiamoci da persone serie. Questo vale non solo per governo ma anche per tutte le istituzioni, dal Presidente della Repubblica alla Magistratura, dal Parlamento alla Corte Costituzionale che debbono essere elette direttamente dai cittadini. Riprendiamoci questo paese se vogliamo salvarci.

E’ mancato qualcosa a livello di RAZIONALITÀ INTELLETTUALE TIPICA ITALIANA.In Italia c’è chi che, in zona di quarantena, prepara le valige e se ne parte per tutta l’altra parte dell’Italia. In Cina l’avrebbero messo al muro, e in Germania a nessuno avrebbe mai avuto un’idea simile. ultima modifica: da

