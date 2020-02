In casi come questo ci si affida Solo alla Scienza. Evitare ASSOLUTAMENTE TUTTE LE STRUMENTALIZZAZIONI DI PARTE. Se mi permettete molto modestamente posso affermare che questo coronavirus essendo saltato di specie di recente, ha una sua naturale infettività ma una patogenicità di tipo letale limitata solo ai soggetti anziani e/o con patologie polmonari pregresse. Ma poiché per esso al momento non esistono nè farmaci specifici, ne vaccini è necessario, come si sta facendo, è necessario isolare e porre in quarantena i casi o i centri colpiti perchè il Virus viaggia con le gambe degli umani, ed anche perchè la sintomatologia è del tutto simile a quella di una influenza o di una polmoniti virale. Evitare quindi quanto più possibile gli assembramenti pubblici, lavarsi frequentemente le mani, non avvicinarsi agli altri a meno di 1,5 m. Altro per ora non si può fare se non quello di cercare come si sta facendo di limitare il numero dei casi in essere. Il Ministero della Salute e la Regione Lombardia hanno istituito un numero verde per tutti i soggetti che sospettino qualcosa invitandoli a non recarsi in Pronto Soccorso per evitare di congestionarli e/o come è accaduto a Cologno infettare cinque Medici e tre infermieri e/o tutti gli altri pazienti in attesa.

Evitare ASSOLUTAMENTE TUTTE LE STRUMENTALIZZAZIONI DI PARTE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo