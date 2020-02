Governo, Renzi: “Non voglio romperlo ma sollevarlo, non mi dimetto da riformista”

“Siamo stati percepiti come quelli che volevano rompere. Dice non far cadere il Governo, io lo voglio risollevare. Per farlo non possiamo dimetterci da riformisti come sta facendo qualcun altro pur di mantenere il proprio posizionamento”.

“Siamo stati percepiti come quelli che volevano rompere. Dice non far cadere il Governo, io lo voglio risollevare. Per farlo non possiamo dimetterci da riformisti come sta facendo qualcun altro pur di mantenere il proprio posizionamento. Noi stiamo difendendo la dignità di un posizionamento politico”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo all’assemblea del partito. “Se vuoi sostituirci bene ma ci devi riuscire. Si diceva la rana e lo scorpione, ma anche la volpe e l’uva è bella: ah, ma non li volevamo. Italia viva è il partito del patriottismo contro il sovranismo, noi siamo patrioti perché crediamo nell’Italia come luogo di bellezza e di valori”.

Il Pd faccia quello che crede, non ho più voglia di fare polemiche anche perché ciò che sta avvenendo a livello nazionale mi colpisce molto: vedo un Pd totalmente schiacciato sulle posizioni populiste dei 5 Stelle. Quanto alla lista per le regionali trovo surreale che la segretaria toscana del Pd invece di occuparsi della sua lista si occupi di noi. Non ha ancora capito che il Matteo da battere è Salvini, non Renzi, ma sembra quasi che il Pd non riesca ad accettarlo.

Sull’emergenza coronavirus “Di fronte a ciò che sta avvenendo credo che dobbiamo avere la forza di continuare il lavoro sui contenuti, ma di mettere da parte la polemica tradizionale. Mettiamo in quarantena le polemiche interne alla vita politica del Paese”.

