IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI E’ UN DANNO PER GLI ELETTORI.

Un punto fondamentale che non si vuole far capire agli elettori non è che, semplicemente, passeremmo da 945 parlamentari a 600 (400 deputati + 200 senatori), ma è che, non avendo diversificato prima le funzioni delle due camere, anzi avendole rese ancora più un inutile doppione per effetto dell’equiparazione dell’età degli elettori del senato a quelli della Camera, un Senato con soli 200 membri potrà sfiduciare il governo o stravolgere qualunque legge con maggiore facilità, nonostante sia molto meno rappresentativo di quello attuale.

Soprattutto se si consideri che i parlamentari resterebbero, come attualmente, dei nominati, per cui cinque capi partito decidendo chi entra in Parlamento e chi no, li controlleranno più agevolmente essendo in numero più esiguo e con scarsi e difficili collegamenti con un territorio e una popolazione così vasti che avrebbe più difficoltà a controllarne l’operato. Un favore al consolidarsi di una casta, non il contrario.

Infatti con soli 200 senatori ne sarebbe eletto uno solo per ogni 250.000 abitanti. Una città come Venezia-Mestre, Verona o Messina, per dire, sarebbero rappresentate da un solo senatore eletto dal partito di maggioranza relativa, senza nessun rappresentante della minoranza, perché non basterebbe superare la soglia di sbarramento fissata al 5% per essere eletti. Se arrivi secondo in un collegio col 15 o 20% sei ugualmente fuori. E questo varrebbe anche per la Camera, a meno di perimetrare collegi di 1 o 2 milioni di abitanti per eleggerne più di uno e garantire la rappresentanza delle minoranze fatto salvo il criterio di proporzionalità. Un risparmio esiguo per un taglio alla rappresentatività dei cittadini e della democrazia.

MEGLIO VOTARE NO AL REFERENDUM DEL 29 MARZO.

