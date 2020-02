MA COSI’ NO!

Rispondo collettivamente ad alcune obbiezioni avanzate sul mio post precedente riguardante il NO.

Sono d’accordo con una diminuzione del numero dei parlamentari. Anzi di più! Votai Sì nel 2016 per confermare la riforma costituzionale che cancellava il bicameralismo ma, per me, era già poco allora. Io avrei abolito completamente il Senato. Ma meglio questo, mi dissi, che niente.

Il punto, quindi, non è più o meno parlamentari come se giocassimo al “cucuzzaro”: “e quanti sennò?”.

Intanto questo taglio non porta ad alcun risparmio significativo. Infatti se la motivazione vera del M5S fosse stata quella del risparmio, sarebbe bastato dimezzare gli stipendi dei parlamentari e si sarebbe risparmiato molto di più. Senza bisogno di modificare la Costituzione e annesso Referendum, costoso più di diversi anni di taglio. Solo demagogia o anche malafede sensibile al proprio portafoglio?

In realtà lo scopo vero del taglio è apparso subito quello di voler mortificare il Parlamento, che rappresenta la volontà popolare che, altrimenti, non sarebbe espressa da nessuna parte, con un danno per i cittadini. Meglio la piattaforma Rousseau, vogliono portare a dire le menti deboli. Oppure meglio un parlamentare solo per ciascun partito, che voti in base alla percentuale elettorale. Come il Cd’A di una S.p.A. con due che comandano senza controllo. A chi piace si accomodi. A me NO, questa deriva antidemocratica non piace.

Il taglio puro e semplice dei parlamentari, senza una riforma istituzionale complessiva come quella, indipendentemente dal giudizio che se ne è dato, che fu proposta nel 2016 (quindi quella o un’altra), non solo non risolve alcun problema, che è il bicameralismo perfetto che resta, ma accentua le distorsioni che chi vota Sì pensa, sbagliando, di risolvere. Perché con questa diminuzione della rappresentanza popolare ci sarà la possibilità di fare più “casta”, ristretta e per pochi, che meno “casta”.

Poi ciascuno si regoli come crede ma, se volete, si tratta di scegliere tra un populismo rancoroso e inutile, che vota Sì, e una difesa dei valori democratici e dei diritti ad essere pienamente rappresentati dei cittadini, che vota NO.

Ci sarà tempo, presto, per superare gli attuali limiti, con proposte di modifica costituzionale più organiche, ma così NO! NO e poi NO! Questo taglio è inutile, controproducente e dannoso.

I partiti, tutti, anche quelli di ciascuno di noi, possono sbagliare. I padri costituenti prevedendo il Referendum confermativo, lo avevano messo in conto. Bisogna avere anche il coraggio etico e civile di saperli correggere, senza isterie o piatto conformismo.

Prima che l’immagine dei partiti (che stiano fuori da questo Referendum) qui si giocano i nostri diritti individuali di cittadini. Io non ci rinuncio e per difenderli contro il populismo, piatto e ottuso, voto NO! C’è una coerenza di principi che è superiore ad ogni altro tatticismo di partito. I democratici di ogni scuola votino NO. Dopo, amici, alleati o avversari come prima.

Ragionateci e andate a votare NO, si può vincere, non c’è il quorum.

MA COSI’ NO!Votai Sì nel 2016 per confermare la riforma costituzionale che cancellava il bicameralismo ma, per me, era già poco allora. Io avrei abolito completamente il Senato. Ma meglio questo, mi dissi, che niente. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo