Quello che non vi dicono i media… COVID-19

Riassumiamo. Un italianissimo manager lombardo torna dalla Cina a gennaio, prima che scoppiasse l’allarme Coronavirus. Il governo chiude i voli provenienti dalla Cina (ed è l’ unico paese UE a farlo), e, dopo il caso dei due turisti cinesi infetti a Roma, mette in quarantena tutti coloro che sono stati a contatto con loro, compresi quelli che lo hanno dichiarato spontaneamente, e, invece di recarsi al PS, rispettano le prescrizioni delle autorità sanitarie e chiamano 112 e 118 per farsi prelevare da personale adeguatamente protetto. Ma l’ italianissimo manager lombardo se ne frega, e non solo non dichiara nulla del suo recente viaggio in Cina, ma va a cena con un altro stolto, un altro trentottenne lombardo, che, pur sapendo benissimo che il suo amico era tornato dalla Cina, ci porta pure la moglie incinta. Il trentottenne lombardo si ammala, ma solo quando la malattia si aggrava decide di ricorrere ai medici, SENZA dichiarare a nessuno che ha avuto contatti con un uomo che aveva viaggiato in Cina. Non lo dice al suo medico di base (che adesso è infetto, e potrebbe aver infettato altri, tra cui i suoi pazienti), non lo dice ai medici del Pronto Soccorso (che potrebbero aver infettato altri ancora) a cui ricorre nel PANICO, senza rispettare le raccomandazioni date dalle autorità FIN DALL’ INIZIO: se pensate di aver avuto contatti con persone che sono tornate recentemente dalla Cina, chiamate il 112 e il 118 (adesso il numero specifico è il 1500), avvisate del fatto i sanitari, e aspettate l’ambulanza attrezzata a casa. Ma il trentottenne lombardo non dice nulla nemmeno quando si aggrava ulteriormente, e quindi deve essere ricoverato in terapia intensiva. È la moglie, dopo le insistenze dei medici, a parlare. A questo punto scattano – tardi – tutte le misure di emergenza. A dimostrazione che puoi prendere tutte le misure di prevenzione che vuoi, ma basta un solo irresponsabile per vanificare tutto. La stupidità umana è capace di produrre danni incalcolabili. E questa è una storia incredibile di superficialità, menefreghismo e stupidità umana. E di scarsissimo senso civico. Italianissima responsabilità.

Quello che non vi dicono i media… COVID-19 ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo