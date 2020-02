“Caro PD di Zingaretti e Bettini, per favore FATELO. Trovate i vostri Scilipoti e usateli. C’è bisogno che questo governo resti in vita, almeno fino all’elezione del prossimo Presidente. Io però non ce la faccio più a sentirmi in concorso morale con questo schifo. Questo governo non è meglio del Conte 1. Non é migliorato sui migranti, non é migliorato sulla spesa pubblica. Sulla giustizia fa orrore. Sono già all’opposizione in quanto IV. Mandatemi all’opposizione anche in quanto sostenitore convinto di Italia Viva. Lasciamoci male come ci siamo trovati.

Qui del resto non si gioca una partita personale, di simpatia o antipatia – aggiunge -. Si gioca una partita politica, di contenuti. Ripeto ciò che sto dicendo da giorni, in tutte le sedi, pubbliche e private. L’Italia vive una fase di difficoltà che nei prossimi mesi potrebbe peggiorare. Occorre una svolta. Non chiediamo nomine o sottosegretariati: chiediamo che ascoltino (anche) le nostre idee”.

“Noi abbiamo messo sul tavolo 4 grandi temi. 1- Sblocchiamo con i commissari i cantieri fermati dalla burocrazia. 2- Eliminiamo o modifichiamo il reddito di cittadinanza che non funziona. 3- Lavoriamo per una Giustizia Giusta, per i diritti e contro il populismo giustizialista. 4- Cambiamo le regole insieme per eleggere il Sindaco d’Italia dando cinque anni di stabilita’ al Governo. Se il Premier riterrà che su queste cose si possa trovare un buon compromesso, noi ci saremo – conclude Renzi -.

Se il Premier riterrà di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cosiddetti responsabili. Dentro o fuori non e’ una questione di tattica, ma di contenuti. Se sui contenuti siamo d’accordo, si sta dentro. Se sui contenuti siamo lontani, e’ giusto che tocchi ad altri. Con una parola: noi facciamo politica, non populismo”.

Renzi "Restiamo nel Governo se ci sara' una svolta sui contenuti"

