Al fine di impedire che si raccontino bufale e poi qualcuno ci creda, consiglio la lettura del qui presente articolo.VOTARE SI NON E’ LA STESSA COSA CHE VOTARE NO. Il “silenzio” di chi vuol far passare inosservato un errore politico che potrebbe anche costarci caro, non potrà mai imporre il silenzio da parte dei VERI ATTORI PROTAGONISTI della nostra vita quotidiana, i CITTADINI/E.

NO AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, per impedire che venga tagliata la nostra voce in ambito Istituzionale.

Abbiamo il coraggio di dire che per essere un grande Paese dobbiamo tenere forti i propri valori.Nei nostri valori, nel nostro DNA, c’è l’idea che il principio costituzionale per il quale il cittadino è colpevole solo con sentenza passata in giudicato non è il lusso di qualche avvocato che fa l’interesse dei suoi clienti.

Anche perché la battaglia contro la prescrizione gli avvocati la fanno contro il loro interesse. Stanno facendo una battaglia nell’interesse del Paese non una battaglia negli interessi dell’Avvocatura.

Spieghiamolo a chi vi dipinge come i difensori di un sistema ingiusto: noi difendiamo la giustizia, loro difendono il giustizialismo.

