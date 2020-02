Coronavirus spaventa i mercati. Piazza Affari in picchiata, sale lo spread.Molto pesanti le borse asiatiche. Crolla il petrolio, volano le quotazioni dell’oro.

Una giornata di passione per i mercati finanziari, spaventati dalla diffusione del coronavirus. Avvio fortemente negativo, con il Ftse Mib attorno al -3,5% . Forte discesa, attorno a -2%, per Londra, Parigi e Francoforte. Si muove al rialzo il rendimento dei titoli di Stato italiani. In avvio lo spread fra Btp e Bund a 10 anni si è portato a 145 punti base, con un incremento di 10 punti su venerdì scorso, e un rendimento per il decennale italiano allo 0,93%.

Il G20 ha provato a rassicurare dicendosi pronto ad agire con misure congiunte per limitare l’impatto economico del virus, ma ha ammesso che l’epidemia è il maggiore rischio al ribasso per l’economia mondiale. Un impatto che sull’economia italiana potrebbe essere di oltre lo 0,2% del Pil, secondo il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Le ultime previsioni del Governo dell’inverno scorso guardavano a un +0,6% per il 2020.

Le Borse asiatiche hanno vissuto una seduta molto difficile. La Borsa di Seul ha chiuso con una perdita del 3,87%, con la Corea del Sud spaventata dai tanti casi di contagio. Il Governo ha chiesto a coloro che hanno la febbre o problemi respiratori di rimanere a casa e di non recarsi a scuola o al lavoro. Le Borse cinesi chiudono la seduta contrastate, nel mezzo di segnali positivi sull’evoluzione dell’ epidemia: a Shanghai l’azionario cede lo 0,28%, a Shenzhen guadagna invece l′1,36%.

Oro in volata sui mercati asiatici. Il diffondersi del coronavirus, i cui rischi sono stati riconosciuti anche dal G20, hanno spinto il metallo prezioso con consegna immediata a 1.678,58 dollari l’oncia, il massimo degli ultimi sette anni. Crollano invece i prezzi del petrolio: Il Brent, il greggio di riferimento europeo, ha perso il 3,3 per cento scendendo a 56,60 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate americano è arretrato del 3 per cento a 51,77 dollari al barile.

Il mondo è impazzito per una influenza siamo all’assurdo in Italia 4 morti tutti con patologie pregresse e tutti di età compresa tra 76 e 85 anni , mi chiedo quanti sono stati i morti quest’anno per la normale influenza?? perchè non lo dicono , perchè i giornali le istituzioni soffiano sul fuoco di questo corona virus spaventando la gente come se fosse la peste di manzoniana memoria , i medici si sgolano affermando che questo virus provoca decessi in quantità minore rispetto all’influenza dalla quale buona parte della popolazione è vaccinata re quindi perchè tutta questa psicosi.

Ero curioso di controllare l’effetto delle dichiarazioni del Felpato da Giletti. Devo riconoscere che ha fatto un lavoro perfetto, la borsa è al momento a -4,5. L’Italia produttiva gliene sarà eternamente grata. ultima modifica: da

