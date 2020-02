Il coronavirus fa crollare la borsa di Milano e quelle europee. Sale lo spread

A perdere soprattutto il comparto del lusso, dell’industria e del risparmio gestito. Male anche Parigi, Francoforte e Madrid.

La Borsa di Milano affonda per l’emergenza Coronavirus in Italia e si porta dietro soprattutto il comparto del lusso, dell’industria e del risparmio gestito. Nei primi scambi sul Ftse Mib, che cede il 3,3% a pochi minuti dall’apertura di Piazza Affari, è Amplifon il titolo peggiore (-10,7%), seguito dalla Juventus (-9%), da Azimut (-8,7%) e da Finecobank (-8,2%). Perdite sopra il 7 per cento per Pirelli (-7,4%), Unipol e Nexi. Forti vendite anche sul lusso, con Moncler in calo del 6,8% e Ferragamo giù del 5,7%. Nessun titolo sul Ftse Mib perde meno del 2 per cento.

LO spread è salito a 144 punti. Il resto d’Europa Panic selling sulle Borse europee per l’emergenza Coronavirus in Europa e i quattro morti in Italia, a fronte di circa 150 contagiati. La Borsa di Londra avvia gli scambi perdendo l’1,8%, Parigi cede il 2,4%, mentre Francoforte il 2,6%. La peggiore è la Borsa italiana, che segna -3,4%. Male anche Madrid (-2,6%).

