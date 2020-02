Ho studiato per svariati anni la sociologia del rischio (sia nella versione di Beck, sia nella versione di Luhmann, nonchè le ricostruzioni delle grandi pandemie e della morbilità usata come tecnica di potere per controllare e stigmatizzare le popolazioni – vedi lavori di Foucault-). Conosco le modalità attraverso cui si sono attestate le cosiddette società della prevenzione, nonchè tutto il filone degli studi sulla sicurezza ecc. e sento di poter dire, con un margine alto di certezza, specie dopo aver letto fb, i quotidiani, ascoltato rai news 24, che il panico sociale si costruisce ogni nano secondo nel mentre si racconta. In sintesi il processo di notiziabilità genera il panico che a sua volta genera notiziabilità sul panico e così all’infinito (l’assalto ai supermercati è solo l’effetto ultimo). Il virus c’è, ok. Ma i temi sono:

1) Come mai non si trova il paziente zero?

2) Come mai si è sottovalutato il rischio in Italia, nonostante sia stato l’unico paese dell’Ue a chiudere le frontiere aeree con la Cina?

3) Perchè scarseggiano i tamponi?

4) Fare corretta informazione e dire che c’è un tasso di mortalità bassissimo a fronte del numero di persone che riescono a guarire dovrebbe essere il primo dovere in un paese civile, invece qui si genera paura ogni due minuti e queste diventano solo notizie seconde. Perchè?

Il vero virus letale, in questo paese, è l’ignoranza. Subito dopo -strettamente correlata ad essa- l’informazione.

Per chiudere: al solito, anziché governare e prevenire davvero il rischio, si interviene dopo. Come? Con lo stato di eccezione o di emergenza! Credo che alla base ci siamo tre componenti: 1) un eccesso di fonti di informazione su media diversi. In questo modo si genera rumore e non si riconosce la fonte primaria. 2) una crisi di credibilità del potere politico screditato da mesi di bombardamento mediatico assieme ad una leadership molto debole della protezione civile 3) una crisi di credibilità della classe medica che obbedisce a fonti decisionali troppo sparpagliate e screditate (regioni e sub-regioni). In casi come queste è necessaria una univocità della catena di comando. Ad esempio la chiusura delle scuole in Calabria fa ridere polli e galline e il blocco degli accessi dal nord in Basilicata qualcosa che fa piangere.

