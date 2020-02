Questo virus è nuovo e, sulla base delle informazioni scientifiche allo stato disponibili, mostra un grado di trasmissibilità importante. Questo elemento è rilevante perché, nonostante ad oggi appaia meno pericoloso di altri coronavirus (quali SARS e MERS), la crescita esponenziale dei contagiati può mettere alla prova il nostro Sistema Sanitario, che invece deve continuare a operare bene e senza essere sottoposto a stress, così da poter assicurare sempre e a tutti le cure migliori.

Da qui deriva l’esigenza del Governo e di tutte le istituzioni, che stanno lavorando in stretta collaborazione e sinergia, di assumere misure anche dure per cercare di contenere il più possibile la diffusione del nuovo #coronavirus. Sono misure che non devono spaventarci, ma semmai rassicurarci, perché ci dicono che tutte le autorità stanno prendendo con molta serietà la situazione e stanno mettendo in campo le precauzioni più elevate per tutelare la nostra salute.

È una sfida importante proprio perché serve per preservare il buon funzionamento dei nostri presidi sanitari. Una sfida di cui dobbiamo tutti sentirci parte attiva, come Paese. Le istituzioni ad ogni livello stanno facendo la loro parte, unite e con grande serietà. I medici, gli infermieri, il personale sanitario, tutti ma proprio tutti stanno operando con professionalità, abnegazione e sprinto di servizio, come sempre. E come sempre a loro va il nostro più profondo ringraziamento.

Poi c’è anche la responsabilità individuale di ognuno di noi. I cittadini delle zone colpite stanno dando una grande prova di maturità e a loro va il nostro pensiero. Tutti noi in Lombardia e in tutto il territorio italiano, però, dobbiamo sentirci parte di questo grande sforzo collettivo. Nell’accettare con pazienza che alcuni aspetti della nostra vita quotidiana possano cambiare, in modo più o meno rilevante. Nell’assumere i comportamenti consigliati dalle autorità, senza se e senza ma, senza eccezioni insomma, comprendendo che quei comportamenti sono una protezione non solo per se noi stessi ma anche per gli altri e soprattutto per la parte della popolazione più fragile, con patologie pregresse, che da questo virus può ricevere un danno gravissimo (vi prego, pensateci e sentite su di voi la responsabilità anche per chi è meno fortunato e ha uno stato di salute più complicato). Nel darsi la regola di informarsi solo presso fonti attendibili e scientificamente fondate (sul sito del Ministero della Salute, della Regione Lombardia e del Comune di Milano si trovano tutte le risposte). Infine, nell’evitare di utilizzare i social per discussioni sterili e poco utili, quando, invece, ciascuno può utilizzare la propria pagina Facebook per diffondere notizie e informazioni essenziali.

L’Italia è un grande Paese, che dà il meglio di sé proprio nei momenti più difficili. Se insieme utilizzeremo intelligenza e senso di comunità, possiamo stare certi che supereremo questa sfida.

P.S. poi, finita l’emergenza, apriamo un dibattito su quanto debba essere una priorità assoluta la tutela del ServizioSanitarioNazionale. Ad ogni costo. Perché fare “spallucce” non si può più!

L'Italia è un grande Paese, che dà il meglio di sé proprio nei momenti più difficili. Se insieme utilizzeremo intelligenza e senso di comunità, possiamo stare certi che supereremo velocemente questa sfida.

