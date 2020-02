L’ITALIA IN CINA Mandiamo a Pechino una delegazione artistica nazionale: Scala e Piccolo Teatro.

Giorgio Armani è sempre in signore con una gran bella testa. Ha fatto la sua sfilata a porte chiuse, ovviamente, per timore del coronavirus, ma l’ha anche dedicata alla Cina con una rassegna dei modelli da lui disegnati per quel paese.

Per il resto, avevo quasi deciso, ieri sera, di laurearmi in virologia sul Web, ma poi ho visto che lo avevano già fatto alcuni milioni di persone, e ho lasciato perdere.

Due o tre cose, però, vanno dette.

1- Per nostra fortuna disponiamo di alcune eccellenze mondiali nella materia (da Ilaria Capua, che credo insegni ancora a Miami in Florida, a Roberto Burioni). Negli ospedali del Nord ci sono sicuramente almeno un centinaio di specialisti di livello internazionale. Gli ospedali e il sistema sanitario in generale dispongono di presidi di ottimo livello, eppure solo in Cina, a Wuhan, e a Codogno è stata bloccata la circolazione delle persone e delle merci (con 500 militari schierati sulle strade). Non sta accadendo in nessun altro posto nel mondo. Da qualche parte, quindi, è stato commesso un errore. E nemmeno tanto lieve. E infatti siamo fra i paesi più infettati.

2- I social, fogna dell’era moderna, sono pieni di ogni carognata e stupidaggine. Forse, con la scusa di evitare ulteriori turbamenti dell’ordine pubblico, bisognerebbe intervenire. Non sarebbe limitare la libertà di opinione, ma limitare la libertà di dire scemenze e allarmare la gente. Ogni cretino con una tastiera dice la sua quotidiana scemenza: basta.

3- In questa occasione si è avuta la prova che, mediamente, le Regioni sono gestite da pazzi. Il coronavirus va quindi trattato centralmente e da gente esperta (l’Istituto superiore di sanità è un’eccellenza mondiale). I vari Fontana, Zaia e soci vanno rispediti a casa, dove non possono fare danni. Per qualche settimana andrebbero anche privati dei poteri che la Costituzione assegna loro.

4- Infine, poiché si sono moltiplicati i gesti di intolleranza verso il popolo cinese residente in Italia, propongo che la Scala e il Piccolo Teatro, le due migliori istituzioni culturali milanesi, si rechino a Pechino, in segno di amicizia con due spettacoli del loro cartellone.