Quando leggo qualcuno che dice cerchiamo di abbassare i voti a Italia Viva non fa un gran favore alla coalizione…Questo continuo attacco al Matteo sbagliato mi sembra un errore.BRAVO MATTEO

L’auspicio di Cerasa per Renzi forte alleato del PD CONTRASTA con quello che Zingaretti&co continuano a dire contro Renzi e anche con il becchime che sembra abbiano lanciato a Calenda..Se eliminando Renzi pensano che i voti di Italia Viva tornino indietro..a mio parere..sbagliano.A maggior ragione dobbiamo lottare con diplomazia a scongiurare la crisi di governo ….hanno bisogno di Italia Viva forza Matteo! Forse è la fase più delicata del nostro percorso….dobbiamo star al di sopra delle polemiche…..avere la disponibilità e la forza di colloquiare!!

“Noi siamo in una settimana in cui avremmo dovuto fare il punto finale con il presidente del Consiglio per chiarire” alcune cose; “tuttavia quello che è accaduto, e che sta accadendo soprattutto in Lombardia, in Veneto ed in altre regioni, porta a mettere la sordina alle polemiche di parte”. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa organizzata a Firenze dal gruppo di Italia Viva del Consiglio regionale della Toscana.

“Noi siamo al fianco del presidente del Consiglio, al fianco di tutte le istituzioni, per lavorare insieme sulla vicenda coronavirus. Quando l’emergenza coronavirus passerà e potremmo tornare a discutere delle questioni politiche – ha aggiunto Renzi – è chiaro che la questione del piano Italia Shock sarà uno dei quattro punti fondamentali per noi da affrontare assieme, come noto, alle questioni legate all’elezioni diretta del presidente del Consiglio, alla giustizia giusta e al reddito di cittadinanza”.

Noi abbiamo messo sul tavolo 4 grandi temi.

1- Sblocchiamo con i commissari i cantieri fermati dalla burocrazia.

2- Eliminiamo o modifichiamo il reddito di cittadinanza che non funziona

3- Lavoriamo per una Giustizia Giusta, per i diritti e contro il populismo giustizialista.

4- Cambiamo le regole insieme per eleggere il Sindaco d’Italia dando cinque anni di stabilità al Governo.

Se il Premier riterrà che su queste cose si possa trovare un buon compromesso, noi ci saremo.

Se il Premier riterrà di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cd. responsabili.

Dentro o fuori non è una questione di tattica, ma di contenuti.

Se sui contenuti siamo d’accordo, si sta dentro.

Se sui contenuti siamo lontani, è giusto che tocchi ad altri.

Con una parola: noi facciamo politica, non populismo

Quando leggo qualcuno che dice cerchiamo di abbassare i voti a Italia Viva non fa un gran favore alla coalizione…Questo continuo attacco al Matteo sbagliato mi sembra un errore.BRAVO MATTEO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo