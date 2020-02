Noi stiamo dalla parte delle Istituzioni, quindi zero polemiche, lavoro condiviso con tutti, pieno sostegno all’azione del Governo e soprattutto un grazie ai medici, infermieri, perché quello che stanno facendo in queste ore è enorme.

Noi pensiamo che il piano Italia Shock anche con quello che sta avvenendo in queste ore abbia la priorità. Si faccia come si è fatto a Genova col Ponte Morandi e a Milano con Expo.

Il Pd faccia quello che crede, non ho più voglia di fare polemiche anche perché ciò che sta avvenendo a livello nazionale mi colpisce molto: vedo un Pd totalmente schiacciato sulle posizioni populiste dei 5 Stelle. Quanto alla lista per le regionali trovo surreale che la segretaria toscana del Pd invece di occuparsi della sua lista si occupi di noi. Non ha ancora capito che il Matteo da battere è Salvini, non Renzi, ma sembra quasi che il Pd non riesca ad accettarlo

“Se devo ragionare rispetto al mero interesse di Iv è meglio il proporzionale. Ti metti lì nel mezzo, punti sugli errori degli altri, e aspetti di incidere. Ma cari amici, non siamo nati per questo. Siamo nati per la pretesa, presunzione, grandezza, desiderio di decidere, non di incidere. La proposta del sindaco d’Italia la porteremo avanti. Non va bene per il partito, ma va bene per il Paese”.

Nei talk show è stata “mostrificata la posizione di Italia viva in nome di un attacco personale, ha quel carattere lì.., senza dedicare una riga al tema reale della discussione di questi giorni che non è il mio carattere, il nostro posizionamento pretestuoso, ma l’idea di come si sta in politica.

Se fossi Matteo Renzi organizzeró un corso di politica e economia domestica, avrebbe un successo straordinario.

Di famiglia piccolo borghese senza grandi patrimoni primo impiego dipendente di una piccola impresa, stipendio onesto per chi ha ancor a da imparare. Secondo impiego presidente di provincia, buono stipendio ma niente di straordinario, terzo impiego sindaco di Firenze Un buon compenso ma non certo per arricchirsi, quarto impiego presidente del consiglio, il compenso è buono e qualche risparmio si può fare, però non é durato a lungo ed é stato licenziato. Quinto impiego senatore, certo per l’impegno si guadagna benino, quelli bravi possono fare buoni risparmi, ma certo non arricchiscono.

Bene lui invece è riuscito a risparmiare più di quanto ha incassato per potersi comprare una villa a Firenze sul viale dei colli e mentre pagava l’affitto di un bell’appartamento al ponte vecchio.

Nonostante questi impegni finanziari può fare l’elisci in Pakistan.

Insomma non sarà un politico granché qualcuno sostiene, ma come risparmiatore è decisamente un grande.

Se insegnasse a disoccupati e precari l’arte di risparmiare non ci sarebbe più crisi e i consumi riprenderebbero.Dai Matte Renzi, insegnaci anche a noi!!

