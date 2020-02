Gli avvocati non rappresentano nessun potere. Difendono solo le persone sotto accusa: colpevoli e innocenti, i malfidenti si tranquillizzi o, con la crisi che c’è un Avvocato non ha alcun interesse a che un processo duri a lungo. I Giudici invece sono un potere dello Stato, che, sostanzialmente non risponde mai, nemmeno per errori gravi, e che adesso, saltando la prescrizione, non avrebbe neppure un termine per finire i processi. Oltre alla memoria esiste poi anche l’ oblio. Uccidere chi uccide immediatamente è legittima difesa, condannare dopo 70 anni significa non condannare più la stessa persona che ha commesso il reato, che può essere del tutto cambiata. Per non parlare, e soprattutto, degli innocenti, che, credetemi, possono e possiamo essere tutti, condannati a un processo senza fine. Un bel modo di seppellire vive le persone. Credetemi, se volete, un istituto che esiste da millenni, ha una propria ragione di essere, molto seria. Altrimenti aspettiamoci una dittatura giudiziaria, orientata dai poteri forti, che agiscono ed esistono, grazie all’ ignoranza della gente, o alla sua… Bonafede.

Siamo il Paese del Beccaria, non di Bonafede ultima modifica: da

