Bufale e truffe che circolano sul coronavirus

Aglio, origano e acqua salata per proteggersi. Cani e gatti portatori di contagio. Finti operatori della Croce Rossa a casa degli anziani. Naso che cola come sintomo che esclude l’infezione. E le immancabili teorie complottiste. Tutto quello a cui NON bisogna credere.

E’ più virale il coronavirus o una bufala sul coronavirus? Domanda lecita, visto che con il propagarsi del contagio nel Nord Italia hanno cominciato a diffondersi anche fake news, leggende, teorie del complotto. L’altra epidemia, insomma.

FINTI RIMEDI: AGLIO E ACQUA SALATA.

Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa, lo ha detto chiaramente: «Attenzione, tanti ciarlatani cercano di vendere rimedi specifici contro il coronavirus, ma non esistono né cure naturali né omeopatiche che possano in qualche maniera renderci immuni da questa infezione». Eppure qualcuno ha suggerito di usare aglio, origano e olio di sesamo, ma l’Organizzazione mondiale della sanità ha detto che l’aglio ha sì proprietà antimicrobiche, ma nulla più. Anche cospargersi il corpo di olio di sesamo o bere acqua salata non offre alcuna protezione.

ANTIBIOTICI E CANDEGGINA: NON SERVONO

C’è poi chi invita a ingerire antibiotici, che non hanno efficacia contro i virus. E poi la candeggina o l’etanolo possono servire, ma solo se si usano per sanificare le superfici, non vanno certo spalmati sul corpo o sotto il naso.

ANIMALI INFETTI: NESSUNA EVIDENZA

L’altro filone è quello dei falsi veicoli di contagio: molto in voga la teoria secondo cui cani e gatti siano portatori del virus, affermazione su cui non solo esiste alcuna evidenza scientifica, ma è stata smentita dal ministero della Salute, come ha ricordaro la Lega nazionale per la difesa del cane.

LETTERE E PACCHI DALLA CINA: SONO SICURI

Priva di fondamento anche la voce secondo cui pacchi e lettere recapitati dalla Cina possano creare contagio, così come non è pericoloso mangiare cinese.

CROCE ROSSA: OCCHIO ALLA TRUFFA CON GLI ANZIANI

Ora anche la Croce Rossa è intervenuta per mettere in guardia dalla truffa di chi pretende di entrare in casa degli anziani per effettuare il controllo del tampone.

COMPLOTTI: IL LABORATORIO DI WUHAN

Immancabili anche le teorie complottiste. Una delle più diffuse è quella secondo cui il virus sarebbe frutto di ricerche a scopo militare: per qualcuno è venuto fuori da un laboratorio di Wuhan, per altri era allo studio in un campus canadese, dove sarebbe stato rubato, per altri ancora sarebbe stato brevettato in un istituto britannico.

LA STERMINAZIONE CINESE E NOSTRADAMUS

La tesi più catastrofista è quella secondo cui il regime cinese avrebbe confezionato il virus per sterminare la popolazione. C’è poi chi si spinge a sostenere che Nostradamus aveva previsto il coronavirus (e magari anche i Simpson).

PER I RUSSI È TUTTA COLPA DI TRUMP

Una delle teorie più originali è quella divulgata, sia pur tra qualche dubbio, dalla tivù di Stato russa: secondo un servizio rilanciato nel corso programma Vremya, ci sarebbe addirittura la prova che il virus sarebbe stato creato in laboratorio dagli americani su ordine del presidente Donald Trump che, nei concorsi di bellezza da lui organizzati prima di salire alla Casa Bianca, faceva indossare alle vincitrici una corona.

NASO CHE COLA: NON È INDICATIVO

Il portale bufale.net è stato inondato di notizie false sul virus. Abbondano messaggi virali su WhatsApp, come quello secondo il quale chi ha il naso che cola non può avere la polmonite da coronavirus, perché quest’ultima provoca una tosse secca. Dilagano anche gli annunci di chiusura delle scuole in questo o quel paese, forse tentativi di studenti di far saltare realmente le lezioni. Anche se quelli esistono dalla notte dei tempi, non c’è virus che tenga.

Bufale e truffe che circolano sul coronavirus ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo