Dall’Italia all’Europa: la mappa dei contagi del coronavirus

A BARCELLONA POSITIVA UN’ITALIANA TORNATA DALLA LOMBARDIA

A Barcellona è stato registrato il primo caso di coronavirus. Le autorità catalane hanno confermato che si tratta di una donna italiana di 36 anni residente in Spagna. Lo riportano i media spagnoli spiegando che la donna, appena rientrata da un viaggio in Italia tra Bergamo e Milano, lunedì sera si era recata all’ospedale catalano con alcuni sintomi. Aumentano così i casi in Spagna dopo i due segnalati alle Canarie e uno a Maiorca, tutti stranieri. Attivato il protocollo sanitario per l’uomo che, residente a Barcellona, aveva viaggiato negli ultimi giorni nel Nord Italia.

TEST SU TRE TIFOSI DEL VALENCIA: ERANO STATI A SAN SIRO

Tre tifosi del Valencia che avevano partecipato alla trasferta a San Siro per la partita di Champions Atalanta-Valencia hanno contattato i servizi sanitari spagnoli affermando di ritenere di avere i sintomi del coronavirus. Dal Generalitat Valenciana hanno precisato che i sintomi dei tre tifosi «sono ancora in fase di valutazione».

MILLE PERSONE IN QUARANTENA ALLE CANARIE

Mille persone sono in quarantena nell’hotel Costa Adejie Palace, a Tenerife, dove si trovava alloggiato con la moglie il medico italiano risultato positivo al test del coronavirus sull’isola delle Canarie. Militari e forze dell’ordine impediscono alle persone presenti nell’hotel di uscire, così come al personale esterno di entrare nel complesso turistico.

3. PRIMO CASO IN TICINO

In Svizzera è stato segnalato il primo caso confermato ed è in Ticino.

4. DUE CASI IN AUSTRIA

Due contagiati dal coronavirus in Tirolo. Lo riferisce il governatore Gunther Platter, citato dall’agenzia austriaca Apa. Una delle due persone, scrive l’agenzia, sembra che arrivi dalla Lombardia, ma non è ancora confermato.

5. PRIMO CASO IN CROAZIA

In Croazia è stato confermato il primo caso di coronavirus. Il premier Andrej Plenkovic ha precisato che il contagiato è un uomo giovane che ha soggiornato a Milano tra il 19 e il 21 febbraio. Il paziente, che è ricoverato in isolamento a Zagabria, presenta sintomi lievi e non viene considerato in pericolo di vita.