Infastrutture, Renzi: ‘Italia choc’ si farà, credo Pd con noi

“Il piano ‘Italia choc’ crediamo che ancora di più in questo momento sia una priorità”, e “verrà fatto, il decreto sui cantieri verrà approvato perché c’è una convinzione ampia”, poi “penso che su questo testo dello sblocco dei cantieri il Pd starà con noi, sono molto ottimista”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi a Firenze dove ha incontrato la stampa in Consiglio regionale.

“Noi abbiamo proposto, prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus, un grande investimento per rilanciare il Paese che è fermo, è questo non vale soltanto per la Toscana ma per tutte le 20 regioni. Abbiamo proposto il piano ‘Italia choc’ per far ripartire i cantieri che sono bloccati in alcuni casi dalla burocrazia, in alcuni casi dai ricorsi, in alcuni casi da norme farraginose, in alcuni casi da mancanza di volontà politica – ha aggiunto Renzi – Spesso si fermano per dei cavilli o per la mancanza di una perfetta documentazione. Si pensi buon ultimo al caso dell’aeroporto di Firenze dove la procedura è stata messa in discussione, quindi secondo il Consiglio di Stato bisogna ripartire da capo; bene questo blocco, questo stallo crea un danno economico per il Paese. Ed a maggior ragione dopo quello che sta avvenendo a livello sanitario e le conseguenze economiche, c’è un bisogno disperato di rimettere in moto l’economia italiana ed anche toscana”.

