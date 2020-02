Ieri, per aver scritto una banalità, e cioè che il coronavirus era presente soprattutto nelle regioni leghiste, la Lega ha aperto le stalle e contro di me si è scatenato l’inferno. Da un breve controllo, erano per buona parte soggetti finti. Nei loro profili, niente testi, foto prese forse ds qualche giornale. Spazzatura, insomma.

Ma veniamo a oggi. Di fatto l’Italia sta entrando in recessione tecnica. Il quarto trimestre 2019 si era chiuso negativamente. Il primo 2020 non potrà che essere negativo. E con due trimestri di fila negativi si è in recessione.

Quanto durerà? La recessione non molto. La stagnazione parecchio. Il 2020, se tutto andrò per il meglio, si chiuderà con una crescita pari allo 0,1 per cento. Di fatto L’Italia ha l’acqua alla gola. Ma di questo a leghisti e grillini non importa nulla.

Come non importa nulla che nel mondo ci siano solo due luoghi in cui è proibito spostare merci e persone: Wuhan (epicentro di coronavirus) e Codogno, nella bassa Lombardia.

È evidente che da qualche parte c’è stato un errore. Ma per i leghisti e in grillini è più semplice prendersela con me che con loro stessi o i loro amministratori.

ITALIA IN RECESSIONE Stagnazione per tutto il 2020. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo