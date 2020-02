L’Italia reale è molto meglio di quella raccontata dai Feltri e dai Giordano TRAVAGLIO.

L’emergenza coronavirus ci sta mettendo a dura prova. Ma fa emergere anche il buono di questo Paese. E il buonismo, che in questi giorni è ossigeno. Gli odiatori di Rete4 L7 il FQ &C se la cantino e se la suonino quanto vogliono. Un popolo è un grande popolo se è solidale.

Sul fronte delle cazzate ieri, tutto sommato, è andata bene. Ne abbiamo lette e ascoltate tante, ma temevo che saremmo stati sopraffatti.Invece è capitato che questo maledetto virus abbia smontato, per alcune ore, alcuni specialisti del panico: il Sud non è l’untore, la malattia non viene dall’Africa, non siamo noi a chiudere le frontiere ma ce le chiudono in faccia, il governo non lo si può ancora giudicare ma qualcosa di buono si vede, la gente ha paura ma scarica il panico nei supermercati. Se dovesse continuare con questo ritmo potremmo trovarci nell’inedita situazione di un virus che continua a marciare, e tutti speriamo che si riesca a fermarlo, ma il Paese riesce a tirare avanti dignitosamente.

IL COVID-19 MOSTRA ANCHE LA MEGLIO ITALIA

Ogni giorno avrà una sua storia. Dipenderà dall’andamento dell’epidemia ma anche dal sommarsi di episodi “buoni”. Lo sono quelli che vedono medici generosissimi in trincea, lo sono quelli che raccontano di virologi che, senza tacere la gravità, aiutano chi non sa a capire, lo sono lo stop a fenomeni di odio fra persone.

Scherzosamente si può dire che il maggior contributo a tenere il fronte dei nervi saldi viene dal fatto che la popolazione minacciata è quella anziana, cioè quelli come me, per giunta quegli anziani con problemi di cuore (non in senso sentimentale), cioè ancora quelli come me. Si tratta di gente che ne ha viste tante, che qualche battaglia l’ha fatta, che non si è mai arresa. La prevalenza dell’anziano surclassa la prevalenza del cretino. Un asse scienza-anziani-smascheratori di cretini sarebbe un asse di governo imbattibile.

QUESTA POLITICA NON È ANCORA PRONTA A UNA UNITÀ NAZIONALE

Tuttavia i giorni duri devono ancora venire. Può darsi che l’epidemia così come è venuta se ne vada, può darsi che colpisca ancora in profondità. Sicuramente l’economia ha preso un colpo col paradosso di dare una spinta a forme più moderne di organizzazione del lavoro (il telelavoro). L’Italia è troppo fragile, però, per chiudersi in se stessa senza produrre ovvero senza fare progetti. Qui si fa la nobilitate di una classe politica in cui persino il consumatore seriale di moijto sembra attratto dalla virtù, se non del silenzio, della voce un po’ più bassa. (Anche se la Lega ha ricominciato a cannoneggiare contro il governo). Non sono un fautore di alleanze nazionali. Non c’è una classe dirigente in grado di gestirla. Ci vuole lealtà e fiducia reciproca. Non è l’Italia politica di oggi. Si potrebbe chiedere di tracciare una linea rossa entro la quale mettere i problemi che sollecitano la sospensione delle liti.

CONTE AGISCA, NON EVOCHI RIFORME STRUTTURALI

Quali sono? Il più urgente è che a parlare di coronavirus siano quelli che sanno. C’è un sottosegretario di cui non ricordo mai il nome che fa buona figura in tivù. Non è il momento, lo dico al premier Giuseppe Conte, di discutere dei poteri delle Regioni: se qualcosa non va, Conte agisca senza evocare riforme strutturali. Mandare letteralmente affanculo quelli che vogliono dividere il Nord dal Sud soprattutto oggi che il Sud sembra, sembra, meno colpito. Far accettare tutte le misure più severe senza fomentare rabbia e rivolte. Cogliere questa occasione per insegnare ai ragazzi che un popolo è un grande popolo se è solidale. Insomma “buonismo” a carrettate. Vittorio Feltri, Maurizio Travaglio Belpietro, Pietro Senaldi, Mario Giordano, Nicola Porro, Rete4 L7 FQ%C se la cantino e se la suonino. Se il Paese non li segue avremo un’Italia migliore.

