Leggo di polemiche tra il Governo centrale e le Regioni sulla gestione del coronavirus. Gli uni si lamentano della gestione di alcuni ospedali, gli altri del mancato controllo statale negli aeroporti con la chiusura dei voli diretti dalla Cina. Avremo tempo per capire chi e dove ha sbagliato. Ora però mi permetto di lanciare un appello: basta polemiche! C’è un’emergenza e va gestita tutti insieme, seguendo la scienza e non le polemiche. Se c’è un aspetto positivo in questo dramma è che tutti i NoVax sono spariti e che la gente si affida ai medici, non agli apprendisti stregoni.

Ora lavoriamo insieme senza polemiche tra Governo e Regioni e ringraziando per lo straordinario lavoro i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero, i volontari.

Poi finita l’emergenza chi vorrà avrà tanto tempo per litigare. Noi saremo invece dalla parte di chi dovrà rilanciare l’economia italiana – dal turismo alla manifattura – colpita duramente da questa crisi. Sono giorni difficili, la sfida è complicata ma l’Italia deve farcela e ce la farà. Tutti insieme, senza isterie e polemiche.

E ammettetelo cara accozzaglia contro Renzi,che! Non è Matteo Renzi che crea POLEMICHE e discordia! È la politica che divide! Matteo Renzi è coerente ha governato per 1000 giorni con quei signori del Partito democratico ! Hanno fatto un programma politico e sono loro che si sono distaccati seguendo i grillini. No ! Renzi segue le regole da loro stessi condivise ! Bisogna riconoscere che il partito democratico ha perduto la sua identità , per stare al governo si è lasciato coinvolgere nel populismo di Grillo ! La paura che cadendo il governo faccia vincere Salvini non deve essere un presupposto di accettare ogni cosa! Coerenza è anche sacrificio . Cambiamento vuol dire anche coraggio!

