Coronavirus: Renzi, aiutare pmi

Intero paese rischia disastro economico senza precedenti.”Viviamo ore molto difficili, soprattutto in alcune regioni del Nord. Ma è l’intero Paese a rischiare un disastro economico senza precedenti. Il Coronavirus va messo sotto controllo. Ma contemporaneamente vanno attuate misure efficaci soprattutto per le piccole e medie imprese che rischiano di pagare un prezzo salatissimo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua e-news.

Errori enormi fatti dai giornalisti dalle tv dalle trasmissione della 7 Rai 1 2 3 tutti.Magari va anche ridimensionata la comunicazione!!!!!basterebbe una conferenza stampa del ministro della sanità al giorno e basta.Il fatto e’ che di questo passo qualsiasi disastro economico troverà la sua ragion d’essere nella situazione sanitaria….. eccolo il colpevole epocale! Spero che il buon senso e la serietà alla fine prevalga!

Bisognerebbe anche chiedersi come mai siamo l’unico paese europeo ad essere in questa situazione. Non credo che noi siamo più furbi e bravi degli altri. E nemmeno credo siamo i più stupidi.Mi chiedo… e non riesco a toglierlo dalla testa… come mai non si riesca a trovare il paziente zero… a meno che qualcuno non lo ha fatto sparire dopo averlo portato qui.

Perché mai proprio in due piccole realtà dove non ci sta flusso elevato di turismo asiatico… Proprio in regioni dive ci sta l’ossatura economica dell’Italia dove mettendole in ginocchio si mette in ginocchio tutto il paese in modo disastroso.

In una nazione che e tale forse i servizi di sicurezza su sarebbero già attivati. Quanto meno per escludere questo dubbio atroce!

L’emergenza è già in atto e rischia di trasformarsi in una grave recessione. Il governo ha promesso di affrontare l’emergenza con la ” sospensione del pagamento delle bollette ” (testuale, Patuanelli). Ma il problema ha diversi aspetti: manca liquidità, l’accesso al credito delle piccole imprese e delle partite IVA è, più che difficoltoso, impossibile, dato che i parametri di valutazione del merito creditizio prescindono dalla bontà del progetto da finanziare o dall’urgenza, ma si basano sulla redditualità pregressa del richiedente e sul suo patrimonio. Non si finanzia per spingere l’economia, si finanzia (se lo si fa), per garantirsi un profitto. Il che è lecito, ma, nella situazione attuale, sempre meno etico. E, a proposito di etica, misure bandiera come il RdC o Quota 100, impattanti sulla finanza pubblica e poco o nulla incisive, andrebbero abolite senza se e senza ma e i denari risparmiati utilizzati per far ripartire i cantieri, anche e soprattutto quelli piccoli, che possono dar lavoro alle piccole imprese e creare nuovi posti di lavoro.

Sono sicuro che se fossi stato premier tu avresti dato coraggio a questo paese , avresti preso in mano la situazione come solo tu sai fare sempre . Con responsabilità decisionale per il bene di tutti senza affossare l’economia.

