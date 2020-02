Avrà il plauso del suo segretario nazionale…sono a questo…augurare la morte ai renziani…naturalmente…rimandiamo al mittente tale augurio, attento a dove cammini…le maledizioni sono un boomerang…Sono dei poveretti e chi non condivide la loro visione della società e del mondo e’visto come un nemico assoluto .Non c’è più differenza fra destra e sinistra…. ognuno parla a vanvera senza ricordarsi né della storia ne del rispetto da dimostrare agli altri..Oramai è diventato un sport abituale quello di tirare pietre alla cieca sui social per poi ritirarle chiedendo scusa. Personalmente questo tipo di scuse non li accetto e non le chiedo nemmeno, E’ necessario una ferma condanna e una messa al bando. Niente da discutere senza se e senza ma. Il PD si è grillizzato prima alla comunità del PD venivano chiamati pdidioti adesso loro augurano la morte a quelli che dovrebbero essere Alleati DOMANDO COME SI FA A STARE INSIEME

Matteo Renzi.., una scemenza rimane tale.. chiunque la dica.. e essere iscritto a un partito ( qualunque esso sia) non e’ una patente di intelligenza. Non è che Zingaretti è stato tenero nei tuoi confronti.Comunque stai tranquillo, un detto recita: chi vuole il male altrui, il suo è dietro la porta.

Grazie a Renzi sono uscito dalla caverna del PD, Oggi vedo la realtà che mi circonda, ieri vedevo le ombre

SE QUESTI SONO GLI ARGOMENTI DEL PD… CHE DIRE, "CARI COMPAGNI", AUGURI! ORMAI NON VI SI DISTINGUE PIU' DAI PEGGIORI GRILLINI

