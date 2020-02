Desolante e deprimente vedere la foto di due dei peggiori politici in circolazione, faranno ulteriori danni al paese, stiamo perdendo le speranze, il paese verso il fallimento.

Operazione stampa estera: Speranza e Di Maio insieme per smontare il marchio dell’untore “I nostri figli vanno a scuola. Turisti e imprenditori vengano tranquillamente”. L’appello del ministro degli Esteri: “Aiutateci, non partecipate all’infodemia”

SE SIAMO CONCIATI MALE! affidare l immagine dell italia a Speranza e Di Maio è come affidarla a Toto e Peppino con la differenza che i secondi due erano dei geni, l avrebbero saputa vendere a qualsiasi che si fosse prestato davanti.Di Maio al limite può vendere tre gazzose al san paolo..

Alla stampa estera, magari proveniente da quei paesi “furbetti” che cercano di approfittarne direi che la ruota gira…..tant’è che il ministro dell sanità tedesco ha detto che in Germania l’epidemia c’è e soprattutto in Francia stanno comparendo casi “autoctoni”, cioè non dovuti al contagio degli “untori” italiani.

La differenza è che i loro politici non si dimenano come oche starnazzanti litigando in diretta, anche se ci sono visioni diverse si dovrebbe trovare una sintesi mostrandosi uniti quando si tiene al bene del Paese. La loro stampa non sbatte in prima pagina il totalizzatore con numeri di morti e contagiati e neppure le foto di supermercati svuotati, perchè si considera la percezione del Paese all’estero. Tra il tutelare giustamente la salute pubblica e il gridare all’apocalisse esisterà pur una via di mezzo che tenga conto di tutti gli aspetti e non affossi economicamente il Paese, si chiama arte del buon governo di cui siamo completamente sprovvisti.

Operazione stampa estera? Ma piuttosto operazione stampa interna. Ma avete visto la fotografia che avete messo in prima pagina e le espressioni dei due ministri? Ma possibile che non ne avevate un’altra di meglio?

Speranza ne ha due di facce, il problema piuttosto è la trasparenza che c’è solo a parole, le scuole in alcune regioni sono chiuse, altre hanno preso alcuni giorni di pausa per “sanitizzare” le strutture (e rassicurare le famiglie). E ci vuole una buona dose di faccia tosta ad invitare i turisti nel Paese e poi fargli trovare la basilica di San Marco chiusa.

Dopo aver generato psicosi collettiva e isteria di massa con l’aiuto delle oche starnazzanti della stampa, tanto da provocare la cancellazione del 40% delle prenotazioni turistiche, le prefiche del governo invitano ad evitare gli allarmismi e i turisti a tornare. Dovreste essere voi a emigrare insieme alle opposizioni.

L’unico segnale per mercati e altri paesi sarebbero le dimissioni e del governo che raggruppa tutti i disperati,qualche aspirante proconsole di eurocrazia e dalema (dalema !). Lo sappiamo tutti che la vera svolta e’ un governo Draghi appoggiato su contratto preciso dai due maggiori partiti. Amara medicina ma e’ cosi. Il problema potrebbe essere Mattarella che voglia il bis ad ogni costo . Si e’ visto che non porta bene .

Questi incapaci ne stanno combinando una dopo l’altra. Soppressione dei voli con la Sardegna, firma del MES secondo l’interesse dei soli paesi del nord europa, Ilva + tutte le crisi aziendali irrisolte, terremotati lasciati al loro destino, riapertura del traffico dei migranti (+1000% nel solo mese di febbraio che nemmeno è giunto al termine) ed ora anche una immagine internazionale di Italia come il paese della nuova peste

Desolante e deprimente vedere la foto di due dei peggiori politici in circolazione, faranno ulteriori danni al paese, stiamo perdendo le speranze, il paese verso il fallimento. ultima modifica: da

