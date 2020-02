RENZI: Hai ragione a ricordare che nella riforma ,osteggiata più per partito preso che per altro, molte criticità venivano sanate

Ora fermiamo il contagio e aiutiamo l’economia, senza altri autogol comunicativi. Quanto al coordinamento Stato Regioni: era nella Riforma 2016. Ma chiamarono “deriva autoritaria” ciò che era solo buon senso. Prima o poi qualcuno riprenderà quel testo. Adesso affrontiamo l’emergenza, poi penseremo alle misure strutturali. Perché ripartire si può, tutti insieme. Ora sono tutti d’accordo col referendum!!!!!!!!!!!!

E facciamola ripartire questa economia!

E se al posto di chiacchiere e distintivo si mettessero a lavorare per davvero,invece di sparlare a vanvera,sarebbe l’ora!Poi la priorità sarà – già dalla prossima settimana – ripartire di corsa con l’economia. Non basterà un’aspirina, occorreranno misure fortissime perché gli errori di comunicazione hanno prodotto un danno enorme all’estero, oltre che in Italia. E questi danni si faranno sentire sul turismo, sulla manifattura, sull’agroalimentare. Dovremo ripartire con mille difficoltà. Ma se ci mettiamo tutti insieme – senza distinguo assurdi – possiamo farcela perché noi siamo l’Italia. Nel nostro piccolo, come Italia Viva ci faremo sentire a tutti i livelli per stimolare le Istituzioni a fare le scelte giuste.

Si Matteo, occorre guardare avanti non piangersi addosso, Ci sara’ tempo e maniera per farlo, ma non ora, Serve invece cominciare a parlare delle cose più urgenti da fare per tentare di limitare danni causati da questa tegola che ci e’ piombata addosso. Senza alcuna polemica, ma rimboccandoci le maniche per far ripartire l’economia. E’ di questo che l’Italia ha bisogno. Ce la faremo.Si tutte le forze politiche dovrebbero sedersi ad una tavolino, come opportunamente tu vai dicendo da tempo, e prendere gli opportuni provvedimenti per risolvere, al meglio, i gravi problemi che si presenteranno per il nostro paese sotto tutti gli aspetti sopratutto quelli economici….avviso per i naviganti: far sedere al tavolo la lega del felpato leghista salvemini sara’, a mio avviso, una utopia.

RENZI: Hai ragione a ricordare che nella riforma ,osteggiata più per partito preso che per altro, molte criticità venivano sanate

