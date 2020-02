IL FISCO HA POTERI IMMENSI, MA NON FERMA L’EVASIONE Il disordine fiscale: prepotenza e pochi risultati.

Ovviamente non posso che concordare sul principio di salvaguardia dei cittadini da intrusioni ed interferenze sia nella privacy delle comunicazioni che nelle sostanze personali.

È evidente che si tratta di aspetti estremamente delicati su cui il rapporto tra Stato e Cittadini può facilmente andare in crisi, fino a diventare intollerabilmente prevaricatorio.

L’uso dei “trojan” per le intercettazioni e la possibilità di intaccare i patrimoni personali dei soci per pagare debiti con lo Stato, contratti da società di capitali a loro riconducibili, sono senza dubbio argomenti da maneggiare con estrema cura, pena davvero il ritorno a Robespierre.

Ciononostante, sono comunque argomenti “da trattare” in qualche modo: è inevitabile.

Prendiamo il primo: la tecnologia moderna mette a disposizione mezzi invasivi come i “trojan”. È un fatto assodato ed ineliminabile. Tali mezzi sono disponibili, purtroppo, per chiunque si attrezzi ad usarli. Forse non sarà facile, banale o alla portata di chiunque (speriamolo!), ma è certamente possibile, ed è sicuro che la criminalità non si fa scrupoli di nessun genere ad utilizzarli.

Ne consegue che lo Stato e le sue strutture inquirenti non possono lasciarli solo nelle mani di chi delinque, senza avere la possibilità di mettersi almeno allo stesso livello tecnologico (sia chiaro che non sto parlando del livello morale, altrimenti giustifichiamo anche la tortura!).

Lo Stato ha la delega all’uso della forza ed anche alla violazione della privacy (in certe condizioni regolate dalla legge) e deve avere anche la delega per usare strumenti che i criminali di qualunque tipo possono utilizzare senza difficoltà. Altrimenti si combatte una battaglia davvero impari, almeno sul piano tecnologico.

Ovviamente servono garanzie (siamo garantisti, no?), servono norme chiare, controlli, trasparenza, limitazioni a particolari tipi di reato, tutto quello che lo Stato deve (dovrebbe) sempre assicurare ai Cittadini. Ma rinunciare “a priori” a me pare autolesionistico. E se non ci fidiamo delle strutture dello Stato, allora vuol dire che il problema è ben più grosso e travalica l’uso di eventuali strumenti invasivi.

Secondo punto: una società di capitale risponde con il capitale. Altrimenti che società di capitale sarebbe? In teoria, non fa una piega: è correttissimo.

Ma ci sono almeno due obiezioni con le quali fare i conti.

Già oggi qualsiasi banca, quando un imprenditore chiede un prestito, un mutuo, per conto della sua azienda (per rinnovare il macchinario o per allargare il capannone, ad esempio), per erogarlo chiede garanzie: e ovviamente la prima garanzia è il capitale sociale dell’azienda. Peccato però che in Italia le aziende, specie quelle medie e medio piccole sono storicamente largamente sottocapitalizzate, e anche di parecchio. Ecco quindi che la banca chiede garanzie integrative, personali, ai soci, in forma di immobili, titoli o quant’altro, che in caso di default vengono acquisiti dal creditore a ristoro del debito.

È sempre stato così e difficilmente cambierà, a meno che non cambi la struttura del piccolo capitalismo italiano (ovvero che i soci mettano più soldi nelle loro aziende).

E se è lo Stato ad essere il creditore? INPS, Agenzia delle Entrate, Erario in generale, nel caso che l’azienda debitrice non sia in grado di onorare i debiti contratti (tasse, contributi, IVA, …), che strumenti hanno se non mettersi in lista e sperare? Gli istituti di credito sono cautelati dalle ipoteche accese, lo Stato no, con una evidente disparità. Paradossale, e anche palesemente ingiusto, a mio parere. Ecco quindi che l’accesso (ovviamente controllato e autorizzato dalla magistratura) alle sostanze personali assume un aspetto diverso dal violento prelievo forzoso.

Probabilmente ho semplificato un po’ troppo e forse anche un po’ banalizzato, ti chiedo scusa, ma queste sono materie che devono essere affrontate, con tutte le dovute cautele, le garanzie, le normative, e non possono essere trascurate. Bisogna senza dubbio evitare qualsiasi abuso, qualsiasi utilizzo improprio e sommario, devono esserci meccanismi di controllo e garanzia efficienti e non solo figurativi.

Però non dimentichiamo che in Italia siamo in presenza di fenomeni corruttivi endemici, di crimine organizzato ad altissimo impatto sociale ed economico nonché di una spaventosa evasione fiscale che mina qualsiasi tentativo di rilancio della competitività del Paese. Inoltre, il fenomeno delle aziende povere con imprenditori ricchi è da sempre una caratteristica del nostro tessuto economico.

Forse mi sfugge qualcosa, ma mi piacerebbe avere il tuo spassionato parere sulle mie perplessità. Grazie.

IL FISCO HA POTERI IMMENSI, MA NON FERMA L’EVASIONE Il disordine fiscale: prepotenza e pochi risultati. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo