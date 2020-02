CHE RESTERA’ DOPO IL “VAIRUS” ? Comunque andrà sarà un insuccesso. Con l’ulteriore declino che é l’aspetto più rilevante vittime a parte.

A farne le spese la distinzione tra verità e speculazione. Nell’orgia televisiva di commenti tutti uguali con poche note stonate, le uniche veramente utili a scalfire il muro perbenista della normalità regolata per emulazione. Un conformismo della preoccupazione che fissa reazioni e destinatari a diversa modulazione di merito e di età.

Grillismo del dramma? Ratifica di chi davvero ha inquinato le coscienze ?

Sostanzialmente sì, nell’etica a comando che si piega ai bisogni periodici funzionali come l’analfabetismo conseguente. Travisando ogni valore da sostituire con nuovi codici, nella retorica tra “bene” e “male” dove non si sa più quale sia l’uno e quale sia l’altro.

L’importante é solo cambiare dogmi e paradigmi, con la data di scadenza scritta sul retro fino al prossimo copione catastrofista. Anche se basterebbe rispettare i fatti per quello che sono, verso un salvifico shock che ci riporti per terra perché chi di “vairus” ferisce di virus (politicamente) perisce. Il triste epilogo di un’immaturità procurata, l’essenza di una nazione che essa stessa può dirsi infetta. Non dal Corona ma dal suo esserne schiava. Quasi quasi un modo per tutelarsi dal peso delle prossime scelte parlando d’altro. Anche se poi bisognerà affrontare la realtà, nel più dei casi sconosciuta perché vissuta per interposta consapevolezza.Arrivederci al prossimo “vairus”.

TENENDO PRESENTE CHE! Un collasso dell’Italia determinerebbe la fine dell’Europa a trazione tedesca, esattamente l’obiettivo dell’Amministrazione Trump e dei neocon, per sottrarre la UE alla gestione tedesca e rendere i paesi europei maggiormente ricattabili da parte degli USA, in funzione ultra atlantista con il ripudio dei legami di cooperazione dell’Europa con Cina e Russia.

Si spiegherebbe così la natura non spontanea dell’epidemia che ha segnato, negli ultimi giorni, una esplosione dei casi di infezione rendendo l’Italia il terzo paese al mondo per numero di infettati e focolai del virus.

Si poteva sospettare di una mano esterna già quando l’epidemia si è manifestata nella zona di Wuhan, in Cina, obbligando le autorità cinesi a prendere misure straordinarie. L’isolamento di intere regioni industriali, la sospensione delle attività produttive, la riduzione degli scambi commerciali e dei collegamenti aerei con l’estero, sono stati la prima conseguenza dello scoppio dell’epidemia. Ci sono pochi dubbi che questo sia un classico esempio di “guerra biologica”.

