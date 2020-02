Che roba questi giornalai delfuffington (huffpost): vi dovrebbero mettere sotto formalina ed esporli in un museo antropologico come esemplari rari in quanto sulla via di estinzi:one.

Renzi riprende i popcorn. Smentisce l’inciucio con Salvini, ma il logoramento di Conte gli fa un gran piacere Per il fuffington huffpost. quando c’è da (s)parlare di Renzi va sempre bene. Sarei piuttosto curioso di sapere cosa pensano i valenti giornalisti di questo gazzettino delle topiche a ripetizione che ha compiuto in questi giorni l’avvocato del popolo (pardon, il riferimento certo dei progressisti), con le sue ininterrotte comparsate in tv che hanno causato più danni delle locuste. Naturalmente, quando ci sarà da pagare il conto di tutto questo verranno a cercare noi poveri contribuenti.

Sarà in via di estinzione ma è sempre al centro dei vostri pensieri. Sarà un’ossessione o proprio è terrore allo stato puro? Certo se sbatte Conte fori dal governo e gli splendidi come voi ammutolirvi non sarà senza dolore anche per voi. Farà tanto male dopo aver stravinto le elezioni e sconfitto la povertà con il vostro aiuto denigratorio. Ma alla fine c’è di peggio ancora.Renzi fuori dal governo che cannoneggia il conte 3 con i grillini abbarbicati alle poltrone in compagni del razzi esclilipoti di turno, vale a dire una bella fetta degli ex di forza italia. Sarebbe uno spettacolo capace di produttrre risate omeriche in tutto il globo terracqueo.Ed è anche l’ipotesi più probabile, anzi certa.

E’ chiaro che la proposta squallida e sciacallesca di Salvini per un governo di unita’ nazionale e’ diretta più contro Conte che contro il coronavirus, ma Renzi ha subito capito che essa e’ già morta sul nascere. Ancora una volta Salvini ha toppato di brutto, ogni giorno ormai perde colpi.

Purtroppo sembra che non ci siano i numeri per mandare a casa questo governuccio e sostituire il PdC con qualcuno più capace.

L’alternativa sarebbe il voto, ma rebus sic stantibus e con il referendum alle porte, difficile poter andare a elezioni anticipate prima dell’anno prossimo.

Se i parlamentari fossero seri, spariglierebbero le carte, come ha fatto Renzi ad agosto e troverebbero un accordo per fare un governo di scopo, per rilanciare l’economia e mettere in sicurezza l’Italia almeno per il 2020/2021.Ma la vedo dura con M5S dominus nel Parlamento e il Pd accucciato con LeU.

I politici più attaccati in assoluto alle poltrone del potere sono senza ombra di dubbio… quelli del Pd e quelli dei 5*.Incredibile, non esiste diluente che li possa far staccare.

Che roba questi giornalai delfuffington (huffpost): vi dovrebbero mettere sotto formalina ed esporli in un museo antropologico come esemplari rari in quanto sulla via di estinzi:one.

