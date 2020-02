Coronavirus, Renzi: Ognuno si diverte come crede”MA “Basta con le polemiche.

Ognuno si diverte come crede”

Ci risiamo. Vi ricordate il frame costruito sul patto del Nazareno come patto segreto tra Renzi e Berlusconi? Anche allora Repubblica diede una mano per costruirlo e renderlo senso comune. Quel patto non aveva nulla di segreto, era solo un patto per le Riforme Costituizonali che si sciolse (a dimostrazione che le ricostruzioni di Repubblica erano anche allora false) quando Renzi propose MAttarella alla Presidenza della Repubblica contro il parere di Berlusconi che voleva Amato (sponsorizzato pure da D’Alema). Oggi addirittura non c’è neanche il PAtto per le riforme costituzionali, non c’è nulla e Salvini è fuori gioco e cerca di reinserirsi anche con l’aiuto di Repubblica che avvalora retroscena inesistenti.

SUL Coronavirus, Renzi: “Basta con le polemiche. Dobbiamo collaborare, abbiamo davanti ore difficili” Matteo Renzi torna a chiedere unità e collaborazione durante l’emergenza coronavirus: “Ora è il momento della massima collaborazione con tutti. L’Italia ha ancora davanti ore difficili sia a livello sanitario che a livello economico. A noi non interessa inseguire chi alimenta fake news e chi persino in queste ore trova il tempo per attaccarci. Ognuno si diverte come crede”.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, continua ad attaccare le polemiche che in questi giorni stanno investendo la politica e riafferma la necessità di lavorare tutti insieme, fianco a fianco, per far fronte all’emergenza del coronavirus. “Sesto giorno di quarantena anche per la politica. Rinnovo l’invito a tutti, soprattutto agli amici di Italia Viva: non cadiamo nelle polemiche dei soliti noti o nei consueti retroscena interessati”, scrive oggi sulla sua pagina social il senatore fiorentino. E richiama all’unità e alla massima collaborazione, in quanto ci attendono ancora delle ore difficili, che non possono essere costellate di attacchi e polemiche: “Ora è il momento della massima collaborazione con tutti. L’Italia ha ancora davanti ore difficili sia a livello sanitario che a livello economico. A noi non interessa inseguire chi alimenta fake news e chi persino in queste ore trova il tempo per attaccarci. Ognuno si diverte come crede”.

In particolare, rispetto alle controversie tra governo centrale e Regioni in merito alla gestione dell’emergenza, Renzi sottolinea: “Noi invece dobbiamo essere disponibili con tutti, Governo e Regioni, aziende e associazionismo, per dare una mano. Tornerà il tempo per discutere di scelte politiche. Oggi è il momento della massima solidarietà. Tutti insieme dalla parte di chi soffre per gli effetti della malattia, di chi sta in prima linea negli ospedali, di chi è in crisi per la cancellazione di ordini, prenotazioni e fatturato. Zero polemiche, zero gossip, zero divisioni: tutti insieme. Sarà difficile ma ce la faremo perché siamo un grande Paese.”

Già ieri l’ex presidente del Consiglio, puntando il dito contro chi alimenta polemiche e insicurezza, aveva scritto su Facebook: “Per favore, siamo seri. Basta retroscena, basta gossip, basta chiacchiericcio. Ho chiesto dal giorno 1 di smettere di parlare del governo e di concentrarsi su emergenza coronavirus. Quando l’emergenza sarà rientrata parleremo del futuro del Governo. Ora lavoriamo tutti insieme”.

Renzi, fin dai primi giorni della diffusione del Sars-Cov-2, aveva avvertito sull’impatto economico disastroso: “Finita l’emergenza chi vorrà avrà tempo per rinfacciarsi gli errori; noi invece saremo in prima fila per rilanciare l’economia devastata da questi giorni”. E sul testa a testa tra governo nazionale e regionale aveva aggiunto: “Leggo di polemiche tra il Governo centrale e le Regioni sulla gestione del coronavirus. Gli uni si lamentano della gestione di alcuni ospedali, gli altri del mancato controllo statale negli aeroporti con la chiusura dei voli diretti dalla Cina. Avremo tempo per capire chi e dove ha sbagliato. Ora però mi permetto di lanciare un appello: basta polemiche! C’è un’emergenza e va gestita tutti insieme, seguendo la scienza e non le polemiche”.

