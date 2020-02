EPIDEMIA DI VENDITE SUI LISTINI La diffusione del Covid-19 fa crollare le borse. Che chiudono la peggiore settimana dall’ottobre 2008. Entrando in una fase di correzione.

Un altro tonfo per Wall Street. Lo S&P 500 perde il 3,5 per cento e porta a oltre il 10 per cento il ribasso da inizio anno al termine di una settimana che è stata la peggiore dai tempi della grande crisi finanziaria del 2008, con una perdita in 5 sedute di oltre il 13 per cento.

A preoccupare è la rapida diffusione del Coronavirus Covid-19 al di fuori dalla Cina, al punto che oggi l’Organizzazione mondiale della Sanità ha alzato a “molto elevato” la valutazione di rischio di un contagio a livello mondiale. Nel resto del mondo, il virus ha già contagiato 4.351 persone in 48 Stati. Il primo caso oggi è stato accertato anche in Nigeria, il paese più popoloso dell’Africa.

Con Wall Street scendono anche tutte le altre piazze finanziarie. In Europa i listini perdono circa il 4,5 per cento. L’eurostoxx 600 ha perso quasi il 13 per cento durante la settimana portando a -10 per cento il bilancio da inizio anno e entrando in una fase di correzione (-10 per cento dai massimi storici segnati il 19 febbraio del 2019). Male anche le piazze asiatiche, con il Nikkey di Tokyo che nella settimana ha perso il 9,6 per cento (-10,6 per cento da inizio anno).

Ad accelerare le vendite sono i timori che il dilagare dell’epidemia possa condurre a una recessione. Negli Usa il Congressional Budget Office (CBO) ipotizza due scenari. Il caso “severo”, tipo influenza Spagnola del 1918-19, con circa 90 milioni di individui contagiati e 2 milioni di morti negli USA, genererebbe una contrazione del PIL di circa -4,25 punti percentuali rispetto allo scenario base. Secondo il CBO, l’effetto di questa pandemia severa sarebbe paragonabile a una recessione media (pre-grande recessione). Il caso “mite”, analogo alle pandemie del 1957 e del 1968, prevede 75 milioni di contagiati e 100 mila morti negli USA, con una contrazione del PIL di -1 punto percentuale rispetto allo scenario base, sostanzialmente insufficiente a causare una recessione.

Pur considerandoli come “estremi”, i due scenari, commentano gli esperti di Intesa Sanpaolo, hanno “l’utilità di offrire un intervallo di stima per gli effetti di una epidemia grave negli USA. Inoltre, al momento i mercati si concentrano su aspettative di tagli dei tassi (ormai scontati con probabilità vicina al 90% tre tagli della Fed) che peraltro probabilmente avrebbero efficacia estremamente limitata. Il focus deve essere sulla politica fiscale e su misure di sostegno del credito. Il Congresso sta discutendo un pacchetto di fondi disponibili per una eventuale emergenza da Covid-19 nell’ordine di 4-8 miliardi di dollari, inclusi sostegni agli stati. Anche se le espansioni non muoiono di vecchiaia, non è detto che debbano morire di Covid-19”.

Gli effetti del coronavirus si faranno sentire anche in Italia. Intesa Sanpaolo indica, in maniera del tutto provvisoria, gli effetti del nuovo coronavirus sulla crescita del PIL italiano nel 2020 nella misura di “circa lo 0,2 per cento, di cui 0,1 per cento dal canale del commercio estero e altrettanto dall’impatto delle misure prese per contenere il contagio sul territorio nazionale. Tuttavia, il secondo canale potrebbe rivelarsi potenzialmente più dirompente, in caso di eventuale estensione delle restrizioni nello spazio e nel tempo. A nostro avviso, la diffusione del COVID-19 potrebbe mettere a rischio la ripresa del PIL che ci aspettavamo per il primo trimestre del 2020, e potenzialmente anche per l’intero anno”.

