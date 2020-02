“Per favore, siamo seri. Basta retroscena, basta gossip, basta chiacchiericcio. Ho chiesto dal giorno1 di smettere di parlare del Governo e di concentrarsi su emergenza #CoronaVirus. Quando l’emergenza sarà rientrata parleremo del futuro del Governo. Ora lavoriamo tutti insieme”. lo scrive Matteo Renzi su twitter.

Sesto giorno di Quarantena anche per la politica. Rinnovo l’invito a tutti, soprattutto agli amici di Italia Viva: non cadiamo nelle polemiche dei soliti noti o nei consueti retroscena interessati.

Ora è il momento della massima collaborazione con tutti. L’Italia ha ancora davanti ore difficili sia a livello sanitario che a livello economico. A noi non interessa inseguire chi alimenta fake news e chi persino in queste ore trova il tempo per attaccarci. Ognuno si diverte come crede.

Noi invece dobbiamo essere disponibili con tutti, Governo e Regioni, aziende e associazionismo, per dare una mano. Tornerà il tempo per discutere di scelte politiche. Oggi è il momento della massima solidarietà. Tutti insieme dalla parte di chi soffre per gli effetti della malattia, di chi sta in prima linea negli ospedali, di chi è in crisi per la cancellazione di ordini, prenotazioni e fatturato. Zero polemiche, zero gossip, zero divisioni: tutti insieme. Sarà difficile ma ce la faremo perché siamo un grande Paese

Considerazioni totalmente condivisibili. Una magistrale lezione di “maturità democratica”. Proprio ciò di cui Classe politica e Informazione giornalistica hanno un disperato bisogno !

Considerazioni totalmente condivisibili. Una magistrale lezione di "maturità democratica". Proprio ciò di cui Classe politica e Informazione giornalistica hanno un disperato bisogno !

