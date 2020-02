IL CORONAVIRUS SCHIACCIA LE BORSE La volatilità sui mercati è destinata a crescere. Impatto economico forte ma temporaneo. Giù le stime per Cina, Giappone e Europa.

La Cina non è più l’unico Paese in cui intere città e regioni sono in isolamento a causa della malattia respiratoria causata da un nuovo Coronavirus: ora ci sono anche Italia e Corea del Sud. Mentre il numero di casi di “Covid-19” nel Paese più popoloso del mondo ha superato i 77.000 casi (con un numero di nuove infezioni apparentemente in calo), l’Italia e la Corea del Sud hanno registrato rispettivamente 157 e 833 casi (situazione alla mattina del 24 febbraio). Ciò aumenta la probabilità di divieti di viaggio più ampi e altre restrizioni che potrebbero in un certo momento influenzare l’economia anche in paesi diversi dalla Cina.

Le autorità italiane adottano misure massicce – Nel nord Italia, circa 50.000 persone in dieci città sono state messe in quarantena il 23 febbraio. Ulteriori misure comprendono l’annullamento del carnevale di Venezia e un’interruzione di quattro ore del traffico ferroviario tra l’Austria e l’Italia. Se da un lato è troppo presto per valutare l’impatto sulla terza economia europea, dall’altro è da notare che la maggior parte dei casi si è verificata nella regione italiana più forte dal punto di vista economico, la Lombardia – che rappresenta il 25% del PIL del Paese – con la capitale finanziaria italiana, Milano, anch’essa colpita. Anche un’altra importante regione, il Veneto, ha riportato alcuni casi di infezione.

La Corea del Sud alza il livello di allerta ai massimi livelli – In Corea del Sud, le autorità hanno dichiarato il “livello di allerta più alto”, che consente alle autorità di bloccare le città e le rotte del traffico. Questo ha fatto sì che gli Stati Uniti abbiano innalzato il livello di allarme per i viaggi in Corea del Sud e in Giappone. Quest’ultimo Paese, con 147 casi confermati, si colloca al terzo posto dietro alla Corea del Sud (833) e all’Italia (157) in termini di casi confermati. Inoltre, la Nuova Zelanda ha prolungato i divieti di viaggio da e per la Cina.

Nuovi dati del PMI – Gli ultimi dati Flash PMI per la zona euro sono stati migliori del previsto, ma i numeri sottostanti indicano una futura debolezza della crescita. Le PMI di Stati Uniti, Giappone e Australia hanno mostrato un impatto piuttosto negativo sul settore dei servizi, soprattutto a causa del Coronavirus. Ma le aziende statunitensi sembrano anche suggerire una spesa più cauta in futuro a causa dei timori di un più ampio rallentamento dell’economia e dell’incertezza delle elezioni nel corso dell’anno. La crescita del Giappone è già stata colpita dall’aumento dell’imposta sul valore aggiunto nell’ottobre 2019, e da allora il sentiment non si è quasi più ripreso. I dati PMI aggregati dei Flash PMI di febbraio già disponibili negli USA, in Giappone, nell’area dell’euro e in Australia mostrano che il sentiment dei servizi è stato colpito più duramente del settore manifatturiero.

Impatto economico forte ma temporaneo – Le crisi epidemiche del passato hanno dimostrato che l’impatto economico è solitamente forte e temporaneo. Purtroppo, la fonte del virus è la Cina, che genera circa il 16% della crescita economica globale, ed è uno dei principali attori nelle catene di fornitura e nell’industria del turismo. Pertanto, abbiamo abbassato significativamente le nostre previsioni di crescita del PIL per il 2020 per la Cina (al 5,5% dal 6,2%) e per i mercati emergenti. Anche il Giappone sarà probabilmente colpito duramente, avendo iniziato l’anno su una base molto debole già dopo un forte calo dell’attività economica. Abbiamo anche ridimensionato le nostre aspettative di crescita per il primo trimestre nell’area dell’euro, passando dallo 0,3% allo 0,1%.

L’impatto sulla crescita globale è a nostro avviso piuttosto moderato (0,2 punti percentuali). Tuttavia, ci aspettiamo che questa crisi epidemica non sia diversa dalle crisi del passato in termini di temporaneità:

1. Osserviamo che i nuovi casi di infezione in Cina sembrano aver raggiunto il culmine negli ultimi tempi, il che giustifica un ritorno alla normale attività economica (ripresa economica) entro i primi di marzo. Tuttavia, dovremo costantemente osservare il processo di ripresa economica e rivedere le nostre previsioni economiche in caso di sviluppi troppo lenti.

2. Le autorità cinesi hanno condotto un aggressivo stimolo di politica monetaria e hanno promesso un ulteriore stimolo fiscale dell’ordine di 1 punto percentuale del PIL.

3. La liquidità globale è ampia con la Fed che, a nostro avviso, si sta muovendo verso un altro taglio dei tassi. Altre banche centrali (la Banca del Giappone e la Banca Centrale Europea in particolare) non cambieranno probabilmente la loro posizione politica a breve.

Incertezze da pesare sui mercati per un certo periodo di tempo – I mercati sembrano un po’ troppo compiacenti con importanti dati di sentiment degli investitori ancora non lontani da un territorio euforico in un momento in cui iniziano ad aumentare nuovi casi di infezione al di fuori della Cina. Pertanto, riteniamo che la volatilità del mercato possa durare più a lungo, sostenendo un posizionamento piuttosto neutro dal punto di vista del rischio. Poiché ci atteniamo alla nostra visione di medio termine della stabilizzazione economica globale, crediamo che si apriranno opportunità di acquisto sia nei mercati sviluppati che nei mercati emergenti non appena l’impatto del virus sarà più chiaramente contenuto e i danni economici si saranno manifestati in dati economici difficili in Cina e nei mercati sviluppati.

Con le aspettative di inflazione già tendenzialmente più basse a causa delle perturbazioni del virus globale e del sentiment negativo del mercato, il prezzo dei tassi per l’allentamento monetario è aumentato nel breve termine, spingendo i rendimenti obbligazionari di nuovo a livelli molto bassi. Ci aspettiamo un rapido rimbalzo dei rendimenti se l’impatto del virus sulla crescita ha raggiunto il suo massimo. Fino ad allora, tuttavia, potremmo continuare ad osservare una maggiore volatilità dei mercati finanziari e ulteriori episodi di “risk-off” nelle azioni, con i rendimenti dei titoli di Stato che si mantengono su livelli molto bassi o addirittura più bassi (ad es. negli USA).

IL CORONAVIRUS SCHIACCIA LE BORSE La volatilità sui mercati è destinata a crescere. Impatto economico forte ma temporaneo. Giù le stime per Cina, Giappone e Europa.

