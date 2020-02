LO SCIACALLAGGIO POLITICO

Lo sciacallo in capo di “la Repubblica” ancor oggi dà del “direttore d’orchestra” a Matteo Renzi che, a suo avviso, “ha deciso di aprire un dialogo con il truce” volto a far cadere il governo Conte e farne uno sovranista, “lasciando tuttavia al truce un futuro di padrone, un sovranista in Europa e un governatore in Italia” .. continua poi “Comandano in due dunque? No, è Salvini che comanda ma è Renzi che è un solista da tutti ammirato”.

Io dico che Scalfari è arrivato al capolinea e sarebbe bene si ritirasse per il giusto riposo.

Lascio comunque a voi considerazioni in merito…ma non contento visto che! Lo sciacallaggio sul coronavirus si fa in mille modi. C’è quello dei criminali che speculano su mascherine e disinfettanti, e ch’è quello di chi, come PD e M5S, dopo avere chiesto di mettere fine a quelle che chiamano “polemiche” di alcune forze politiche ed avendolo ottenuto, ogni giorno provocano Renzi e Italia Viva, diffondendo falsità e compiendo azioni mascalzonesche, contando sul fatto che una risposta a muso duro li aiuterà a dire che il bastian contrario è inaffidabile perché perde il pelo, ma non il vizio. E si ricomincia daccapo utilizzando, questo è lo sciacallaggio, il clima unitario richiesto dalla crisi sanitaria come uno schermo per spacciare “senza polemiche” notizie false e traffici di vario tipo.

Questa sorta di camorria politica ha un suo organo ufficiale ne la Repubblica, che ormai si è trasformata nel bollettino ufficiale delle fake antirenziane. Con l’effetto collaterale di uccidere il Fatto Quotidiano (ubi maior, minor cessat), come un tempo contribuì ad ammazzare l’Unità.

Da tempo quel sistema politico – mediatico bombarda l’opinione pubblica con un unico obbiettivo: impedire l’informazione sulle proposte e le posizioni di Italia Viva, le distorce per giustificare la mancanza di confronto nella maggioranza su di esse definendole polemiche, propagandistiche, frutto solo di protagonismo leaderistico, chiacchiericcio irrilevante per fare sì che appaiano come un intralcio da rimuovere appena possibile. Più che essere accaniti contro le crisi che attanagliano il Paese lo sono contro Renzi, e se Renzi non sbaglia loro raccontano comunque che ha sbagliato.

Il gioco è palese, la coalizione più che a governare il Paese fa la guerra a Renzi, schermandosi dietro la tregua coronavirus. Il fine è far apparire Italia Viva irrilevante.

In questo “gioco del ferretto”, che passa di mano in mano piegato e ripiegato cercando che si rompa tra le dita dell’avversario, ci si inventano intese segrete tra Renzi e Salvini (non c’è neanche un indizio per suffragare la non notizia), si pubblicano fuorionda farlocchi di Fontana che dice ad un altro che Renzi odia Conte, come se invece Conte, con Zingaretti e Di Maio, fossero innamorati di Renzi. Che notizia è? Si manda il giovine Calenda a dire che Renzi non è serio, a freddo e con argomenti bambineschi che trovano audience nel degrado informativo. Ormai anche l’ultimo praticante dell’ultima TV privata locale sa che parlare male di Renzi procura benevolenza in alto. Vanno avanti così da anni

L’ultimo calcio negli stinchi è la decisione di Di Maio di non dare più, come da accordi, la delega al commercio estero a Scalfarotto, che su questo ha riconosciute competenze professionali e sta facendo da anni un ottimo lavoro, per darla all’altro sottosegretario del M5S che, notoriamente, di questo settore non ha alcuna esperienza.

Perdiamo colpi in economia? Non si deve parlare di Italia Shock! Abbiamo bisogno di riforme costituzionali? Non si deve neanche aprire un ragionamento sul Sindaco d’Italia! Dobbiamo rivedere le politiche di sostegno sociale? Guai a riformare il RdC o sostituire Q100 con misure più eque sulle pensioni! Guai a discutere di riforma dell’Irpef, tempi lunghi sul Family Act e crisi demografica. Niente di niente, preferendo far marcire le questioni e il Paese.

Fino a quando si potrà stare in una maggioranza così? Fino a quando continueranno a prendere in giro i loro stessi elettori? Fino a quando, soprattutto, continueranno a non sapere come governare? Fino a quando continueranno a favorire la destra in questo modo subdolo e meschino?

