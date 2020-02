MA GUARDA UN PO’ CHI È CHE NON RISPETTA I PATTI DI GOVERNO? Per settimane la propaganda grillopiddina ci ha raccontato di Italia Viva come il partito degli irresponsabili, pronti a sfasciare tutto e che non rispetta i patti di governo.

Ma indovinate un po’? Chi non rispetta i patti sono proprio PD e M5S.

Che pur di fare un dispetto ad Italia Viva premiano, con le deleghe che dovevano essere di Scalfarotto, il grillino Di Stefano, un anti-israeliano filo-putin.Dal M5S potevamo anche aspettarcelo.Ma dal PD è solo l’ennesima riprova di quanto si siano azzerbinati a Grillo e Casaleggio.

Pur di fare un dispetto a Italia Viva non hanno badato a competenza e merito… niente di nuovo…Si sono affidati ai grillini…poveri noi! Hanno una grande fifa, tutti, di finire. Si comportano come chi stia lottando per la vita, contro la morte. È umano che lottino per restare in vita. “Loro” più di altri, hanno tantissimo da perdere: potere, soldi, vitalizio, pensioni d’oro e tutti i posti in prima fila. Si credono attori da nomination all’Oscar per il film “Giocattolo Italia” invece di misere comparse.

Il PD, con grande rammarico, non ha il carattere per cambiare il passo di questo governo. Praticamente ha preso il posto della lega. Matteo Renzi ha ragione.PD E 5STELLE oltre ad essere falsi ed inattendibili sono degli incapaci basta guardare come stanno gestendo l’emergenza CORONAVIRUS ..sono riusciti a creare il panico e a danneggiare la nostra economia. Mi spiace per Scalfarotto persona seria e qualificata. Detto questo ritengo che può capitare qualsiasi cosa ma il problema rimane e rimarrà sempre eliminare RENZI.

E tu caro Renzi resti con loro che ti odiano a morte e fai passare anche intercettazioni e prescrizione alla faccia dei principi inderogabili .Bravo !!!!

MA GUARDA UN PO’ CHI È CHE NON RISPETTA I PATTI DI GOVERNO? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo