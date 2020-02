E PER IL PD

Non avrei mai immaginato di vedere il PD e i suoi militanti infondere così tanto odio verso il suo ex segretario. Se chiedi spiegazioni nessuno ti da motivazioni ragionevoli, eppure le poche riforme valide degli ultimi 20 anni, le ha fatte il PD. con lui..

Ora guardate i dirigenti a sinistra, ditemi chi ha più colpe sulla gestione politica del partito e del paese. Chi ha le mani più sporche, D’Alema o MAtteo Renzi? Chi ha tradito il partito, Bersani o M.R.? Chi vuole stare comodo sulle poltrone del potere, Zingaretti o M.R.? Chi sta governando e cercando apparentamenti con la destra, il PD o Italia Viva? Insomma, non vi sembra strano che un partito, democraticamente costituito, di area liberal democratica e antifascista, subisca continui e spregiudicati attacchi dal sistema? Sarà perché il suo fondatore ha cercato di scardinare gli ingranaggi arrugginiti? O forse perché durante il suo dominio politico, non ha concesso le ambite poltrone ai vecchi burocrati comunisti? Eppure doveva essere il capo, ha vinto due volte le primarie con maggioranze Bulgare…

La verità è che stava sottraendo il bottino a quelli che oggi, pur di conservarlo, governano con i populisti di destra… si! E Credono di poter dare la colpa Renzi dell’inconsistenza politica a cui, ormai, ci hanno abituato. Se c’è un partito che non è coerente con il suo statuto è il PD di Zingaretti, dovrebbe essere rifondato e tornare a identificarsi col partito Comunista. A sinistra, ma anche a destra, non c’è nessuno che dopo una sconfitta politica si sia dimesso, l’unico che io ricordi è stato Matteo Renzi, dimessosi da premier, da segretario, e dallo stipendio. È tornato al senato con democratiche e libere elezioni, è tornato a rappresentare chi lo ha votato, dopo vari tentativi d’arresto, complotti e diffamazioni personali…

È diventato il nemico numero uno del sistema… è un po’ strano.

Non avrei mai immaginato di vedere il PD e i suoi militanti infondere così tanto odio verso il suo ex segretario.

