La Lega in pressing su Renzi per una spallata a Conte rilancia il ‘governo di scopo’Dopo i primi segnali è di nuovo uscito allo scoperto Riccardo Molinari capogruppo della Lega: “Se chiamati a determinate condizioni e per un breve periodo siamo disponibili ad un esecutivo”

Il gioco è abbastanza chiaro anche se, al momento, Giorgia Meloni sbarra la strada a destra e il Pd la sbarra a sinistra: ma è evidente che, in maniera diretta o indiretta, il partito di Salvini stia facendo pressing su Renzi per far cadere Conte e per insistere sun un governo di unità nazionale, come se ci fosse la guerra o su un governo di scopo che duri sette o otto mesi e accompagni l’Italia al voto.

Salvini è uscito allo scoperto. Renzi al momento ha scelto la tattica del dire e non dire, del rinviare le polemiche anche se è noto che lui si sbarazzerebbe volentieri di ‘giuseppi’ che i renziano bastonano spesso e volentieri.

Oggi, sul campo della Lega, è di nuovo uscito allo scoperto Riccardo Molinari capogruppo della Lega: “Urne subito sarebbe sempre e comunque il nostro primo obiettivo. Ma qualcosa è cambiato. Se prima non volevamo togliere le castagne del fuoco a questo governo, ora di fronte al grido di allarme delle categorie produttive, dei cittadini, delle imprese, bisogna mettere da parte l’interesse politico”.

E ancora: “I ceti produttivi ci chiedono di liberarli da questo governo e, data la gravità, noi se chiamati a determinate condizioni e per un breve periodo siamo disponibili ad un governo di scopo”, spiega Molinari aggiungendo che “ci sono contatti tra Salvini e tutti i partiti, perché c’è un forte disagio verso questo governo non solo in Italia Viva. Questa è un’esperienza di governo che non può durare”.

RENZI RISPONDE AVANTI FINO A FINE LEGISLATURA!Zero polemiche, zero gossip, zero divisioni: tutti insieme dalla parte di chi soffre per gli effetti della malattia, di chi sta in prima linea negli ospedali, di chi è in crisi per la cancellazione di ordini, prenotazioni e fatturato

