Senza la pretesa di paragonarmi a Zola (né di paragonare Matteo Renzi a Dreyfus), mi permetto di parafrasarne il “J’accuse”, trasformandolo in un “j’absolve” parlando di Matteo Renzi .

Preferisco questo titolo, più adatto a quanto vado a scrivere, che non vuole essere una difesa dell’ex premier, quanto piuttosto una riflessione su quanto sta facendo, insieme ad Italia Viva.

Iniziamo da un dato di fatto: sono di parte, sostengo Matteo Renzi. Così escludiamo sin dal principio qualsiasi dubbio sul punto. Ed aggiungiamone un secondo: sostengo Matteo Renzi perché ne condivido sia la visione politica, sia, apriti cielo, il modo di portarla avanti.

Ho iniziato tardivamente a fare politica in un Partito, quando ho visto che le proposte riformiste di Renzi erano in difficoltà. Ritengo che se si vuole cambiare qualcosa, se si pensa di avere idee da proporre, ci si debba mettere in gioco. Ed inizio a sfatare un primo mito: è possibile farlo. Sia nel PD, sia oggi in Italia Viva, mi è stata data la possibilità di intervenire sui temi che mi stanno a cuore. In entrambi i casi è stato possibile trovare spazio sufficiente per partecipare alla vita politica locale e, in una certa misura, anche nazionale.

Fatte le debite premesse, oggi ho scelto di sostenere Italia Viva e il progetto che Matteo Renzi, assieme a tantissime altre persone che stimo, ha messo in campo.

Sono riformista e liberaldemocratica, ma sono anche una persona che prima come dirigente d’azienda ed oggi come imprenditrice, ha avuto modo di confrontarsi con le difficoltà e le contraddizioni che il nostro meraviglioso Paese, in alcuni suoi aspetti masochistici, tende a mettere in atto. Manca una visione di lungo periodo che dia stabilità, manca coerenza nell’azione politica, troppo spesso si naviga a vista e il governo Conte I, che procedeva con due programmi paralleli destinati a non incontrarsi mai per confluire in un progetto comune, ha accentuato questa patologia. Manca il coraggio di uscire da schemi vecchi, stantiii, ma rassicuranti, quegli schemi che permettono di sentire Mentana annunciare una “sostanziale tenuta” o un mezzo punto percentuale in più nella supermedia dei sondaggi del lunedì. Manca il coraggio di fare scelte lungimiranti, perché l’occhio, l’attenzione, l’obiettivo, guardano all’immediato, al domani quando non all’oggi stesso, divorati dalla ricerca esasperata del consenso immediato.

Io, a questo modo di fare politica, non ho alcuna intenzione di adeguarmi. Anzi, francamente sono stufa. Stufa di leggi fatte in quattro e quattr’otto, senza nemmeno approfondire le conseguenze, senza preoccuparsi dell’efficacia degli effetti che la legge produrrà. Sono stufa della semplificazione della complessità del nostro sistema sociale e lavorativo, di leggi che vengono dichiarate incostituzionali, sono stufa di abolizioni della povertà che non aboliscono la povertà, sono stufa di crisi risolte che non sono risolte, sono stufa di provvedimenti bandiera che non risolvono alcunché e sono stufa di leggi che cambiano l’assetto democratico dello Stato, portate avanti con la presunzione di chi sostiene che sulla propria azione di governo non ci si possa mettere becco.

Non ho alcuna intenzione di spendere gran parte del mio tempo libero per stare in una comfort zone, aspettando che arrivi l’asteroide del Buondì Motta a colpire gli avversari politici per ridare una maggioranza decente al Paese.

Mi trovo molto più a mio agio in un contesto dinamico, che metta continuamente in discussione lo status quo, che provochi reazioni ed azioni, che segni una rottura netta con le liturgie che l’autoreferenzialità politica ha prodotto.

Certo è più complicato, richiede maggiori energie, ma questo sistema è l’unico, nel momento in cui viene espressa la classe politica peggiore della storia repubblicana, che possa permettere di progredire come Paese.

Ed è per questo che io “assolvo” Renzi. Lo assolvo dal suo carattere, lo assolvo dalla sua voglia di fare, lo assolvo anche dalla sua irruenza. Perché anch’io ho voglia di fare (ed ho pure un pessimo carattere) e ad oggi è l’unico che stia proponendo una visione di Italia che permetta di proiettarci nei prossimi cinque, dieci, vent’anni.

Lo assolvo perché sono basita dal sentire costantemente dire “ha ragione, ma”, a cui segue regolarmente un “è antipatico”, “non è la sede adatta”, “non è il modo di dirlo” e avanti a scelta.

Lo assolvo perché quel “ma” è la congiunzione che usa il sistema politico per giustificare il suo immobilismo, la sua incapacità di capire ed interpretare i problemi e le questioni che la nostra società pone, per poi trasformarli in proposte e soluzioni.

Lo assolvo perché ieri ha proposto un piano per l’Italia, in quattro punti, chiari, completi, e specifici e tra le numerose critiche che ho sentito, in casi estremamente rari ho sentito discutere nel merito, mentre in molti il problema è che lo avesse proposto Renzi.

Lo assolvo perché quando appena bisbiglia qualcosa, si ritrova in prima pagina, quando invece presenta un piano come Italia Shock, frutto di settimane e settimane di lavoro di più persone, la notizia va ricercata (quando c’è) in un trafiletto a pagina 12, il cui titolo probabilmente sarà “il piano di Renzi per far cadere il governo”.

Lo assolvo, perché voglio, chiedo e sono convinta che possa esistere un’Italia che non resti ancorata ad uno 0,3% di crescita, che esca dall’idea che l’assistenzialismo crea lavoro, che premi il merito e che la smetta di cercare scorciatoie utili solo ad una classe politica impreparata ed incapace, che tenta in questo modo di svicolare dalle responsabilità che le competono. E di Renzi tutto si potrà dire, ma certo non che non vada dritto al punto, al cuore del problema e delle questioni.

Ecco quindi che condivido la linea di Italia Viva, l’aggressività sui temi anziché verso le persone, il brain storming cui sottopone costantemente la classe politica italiana, evidentemente tramortita da questo uragano che rappresentiamo.

Se funzionerà, se ci riusciremo, non lo so. Ne ho la speranza e di certo voglio essere tra coloro che ci provano.

E, soprattutto, tra coloro che ci credono.

Senza la pretesa di paragonarmi a Zola (né di paragonare Matteo Renzi a Dreyfus), mi permetto di parafrasarne il "J'accuse", trasformandolo in un "j'absolve" parlando di Matteo Renzi .

