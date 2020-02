ECCO PERCHÉ TANTI GIORNALISTUCOLI ATTACCANO RENZI.

Ci risiamo. Vi ricordate il frame costruito sul patto del Nazareno come patto segreto tra Renzi e Berlusconi? Anche allora Repubblica diede una mano per costruirlo e renderlo senso comune. Quel patto non aveva nulla di segreto, era solo un patto per le Riforme Costituizonali che si sciolse (a dimostrazione che le ricostruzioni di Repubblica erano anche allora false) quando Renzi propose MAttarella alla Presidenza della Repubblica contro il parere di Berlusconi che voleva Amato (sponsorizzato pure da D’Alema). Oggi addirittura non c’è neanche il PAtto per le riforme costituzionali, non c’è nulla e Salvini è fuori gioco e cerca di reinserirsi anche con l’aiuto di Repubblica che avvalora retroscena inesistenti.

MA! Serpeggia tra i giornalisti una psicotica ricerca della fama, quasi sempre il metodo utilizzato allo scopo io lo chiamo BRERITE e mi spiego: GIANNI BRERA era un mediocre giornalista (che i più vecchi ricorderanno) che abilmente parlava di calcio senza aver mai toccato un pallone. Sarebbe rimasto un girnalistucolo come tanti se, non avesse avuto la brillante idea di attaccare sul piano tecnico, con argomentazioni contorte, uno dei più grandi fuoriclasse di quel tempo: Gianni Rivera, un fuoriclasse del calcio che giocava nel Milan, adducendo una serie di cazzate che non vi tedio a raccontare…fino ad arrivare allo scontro, laddove si incontravano erano scintille Ovviamente la questione, di dominio pubblico, diveniva argomento di discussione in tutti i bar dello sport… fiumi di parole sui giornali sportivi… tutte stupidaggini di una “premessa sbagliata”… ma Gianni Brera aveva raggiunto lo scopo della fama al punto che, qualsiasi corbelleria dicesse di calcio e sul calcio (sempre dall’alto della sua incompetenza) produceva discussioni tra le tifoserie e ciò contribuiva alla vendita dei giornali e ad aumentare la sua fama…piena di vuoto…In aggiunta la tifoseria interista sparsa in tutt’Italia gli faceva da grancassa…

ECCO PURCHÉ TANTI GIORNALISTUCOLI ATTACCANO RENZI: sono solo alla ricerca di fama riflessa.NANI SULLE SPALLE DI UN GIGANTE.

ECCO PERCHÉ TANTI GIORNALISTUCOLI ATTACCANO RENZI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo