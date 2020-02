Frattura Pd e M5s su decreto intercettazioni. Minniti a Orlando: “Fino a quando dobbiamo sopportare?”

Il Pd “rompe” sulla giustizia?

Fino a che punto può arrivare la pazienza del Pd contro il giustizialismo di un alleato di governo che si chiama Movimento 5 Stelle? Difficile dirlo. E’certo però che il livello di sopportazione di una linea giustizialista che non trova fondamento nel progetto riformista del Pd è arrivato al colmo. Così come è certo che, al di là del posizionamento garantista al 100 per cento di Italia viva nella maggioranza sui temi legati alla giustizia, questi dossier, dalla prescrizione alle intercettazioni, sono mal digeriti da una larga fetta del Pd. L’episodio di giovedì sera ne è stata la dimostrazione più evidente.

Il decreto intercettazioni è un’altra bandiera del programma dei 5 Stelle. L’ex ministro Orlando, nel 2017, aveva messo mano al dossier ascolti per cercare, una volta per tutte, di regolamentare quel territorio pieno di zone grigie che sta tra il diritto di cronaca, la necessità di poter fare indagini con strumenti adeguati e il diritto della difesa e della privay. Da vent’anni ogni tanto scoppia il dibattito sul fatto che persone, magari innocenti, talvolta neppure indagate, vengono sbattute sui giornali, passate sotto lo scanner di telefonate in cui ciascuno confessa anche le parti più personali. Oppure vengono pubblicate telefonate che valgono mille punti per il gossip ma quasi zero per le indagini. “Il personaggio pubblico è come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto” è stato l’alibi di tante pagine sui giornali.

Eterogenesi dei fini

Se queste erano le intenzioni di Orlando, il risultato finale è la classica eterogenesi dei fini. Le intercettazioni, infatti, nonostante le rassicurazioni sul “bilanciamento dei vari diritti costituzionali” (sicurezza, privacy, informare), risulta oggi essere uno strumento ancora più invasivo delle vite degli altri. “Numerosi esperti auditi in Commissione – ha detto Riccardo Molinari, capogruppo Lega – ci hanno spiegato che l’uso del trojan (virus “lanciati” sui vari device, telefoni e pc, che diventano vere e proprie microspie, ndr) ha ancora un tasso di rischio molto alto. Ci hanno detto., in pratica, che la tecnologia non può ancora garantire che i file non vengano manipolati per introdurre prove false. Eppure non vi siete fermati neppure davanti a questo”.

Minniti, che è stato ministro dell’Interno e sottosegretario con delega all’intelligence, sa di cosa si sta parlando. E se ha taciuto per ordine di partito durante il dibattito, non ha potuto più tacere quando la deputata Scutellà si è messa a fare la paladina dell’onestà.

Una mossa studiata a tavolino?

Se è stato un incidente, non può passare senza strascichi. Italia viva non ha bisogno di essere stuzzicata sul tema giustizia: aspetta solo che l’emergenza sanitaria torni in una zona di più facile gestione e tornerà all’attacco contro la prescrizione Bonafede. E’ chiaro che le parole dell’onorevole Scutellà sono suonate come una provocazione. “Ma come, tra tutte le intercettazioni vai a citare proprio quelle che riguardano una persona identificata dai nostri avversari come uno del Pd? Così non si fa” si è sfogato in Transatlantico il dem Franco Vazio, con Verini e Giorgis la trinità che si occupa di giustizia nel Pd.

Irritazione tra i 5 stelle

Una certa irritazione serpeggia anche tra i 5 Stelle. Nel mirino c’è la scelta della comunicazione del gruppo Camera di cavalcare una battaglia del passato. Con il risultato che gli alleati di governo sono andati su tutte le furie.

Sono in corso verifiche interne per risalire all’origine del “cortocircuito” che ha partorito il discorso della discordia. Solo un errore o una mossa studiata a tavolino per alzare la tensione all’interno della maggioranza? Non c’è dubbio che il gruppo M5s Camera è diviso tra filogovernisti (Fico) e autonomisti (Di Maio). Così come non c’è dubbio che siamo alla vigilia di un passaggio importante per la sopravvivenza della maggioranza e dell’alleanza strutturale tra Pd e 5 Stelle (devono essere decise le alleanze a livello regionale). Infine, soprattutto, il Movimento deve decidere cosa fare: restare “terzo” o andare col Pd? C’è chi evidenzia anche come “l’incidente della Camera sia accaduto poche ore dopo che Di Maio, davanti alla stampa estera, si sia preso qualche rivincita su Conte e Casalino. Il Movimento ha messo in campo il Facilitatore della Comunicazione Emilio Carelli per cercare di mettere una toppa ad un vero e proprio strappo. Sopratutto nel Pd. “Fino a quando ci farete sopportare tutto questo?” ha chiesto Minniti. Orlando ha potuto solo allargare le mani.