Pensate che i consensi ad Italia Viva cresceranno se ci considereranno simili al PD che è sempre più simile ai Cinquestelle? Solo che noi siamo più rompiscatole ma fatti niente!

Pensate che basteranno le facce sorridenti per prender voti ora che ci sarà una crisi economica mai vista? I grillini non demordono minimamente dai loro programmi, il PD sempre più accondiscendete. Ed Italia Viva? Quale è la “ragione sociale” di Italia Viva?

Memoria corta! Dimentichiamo che Renzi è stato votato per ben due volte alle primarie del PD con il 70% , dimentichiamo che è stato l’unico a portata al 41% il Pd , dimentichiamo che al referendum ha comunque preso il 40% dei SÌ …( nonostante avesse contro l’accozzaglia compresi i fuoriusciti Art.1 e altre frattaglie della sinistra )dimentichiamo che chi non ha accettato il voto delle primarie si è staccato dal PD e con i voti del PD ha fatto un partito al 4% e la lotta contro il PD … dire le fesserie che sento dire sono da vigliacchi smemorati!!

L’elettorato è stanco delle continue divisioni della sinistra e non ricordiamo che è una storia che va avanti da quando Renzi era ancora a scuola. Se vuoi saperlo mi meraviglio che ci sia ancora chi è nel PD grillizzato! Si con i 5s il vero disastro populista del nostro paese! Quelli che hanno fatto si che la Lega li fagocitasse e loro sono ora al 5% e il PD gli sta facendo da tappetino.

Dimentichiamo che Zingaretti sarebbe andato al voto e ora avremmo la destra al governo…. I governi Renzi Gentiloni hanno fatto errori: certo come tutti gli esseri umani ! Ma sono state molte di più le cose positive che tutti dimentichiamo perché quei governi hanno avuto una campagna contro ( giornalisti, fuoco amico,vecchi trombati) come non mai nella storia della Repubblica! Facciamoci una buona cura di fosforo!! E aggiungerei che tanto con una INFORMAZIONE VENDUTA resterà la CALUNNIA e le BUFALE E CHE IL POPOLO SMEMORATO APPRENDE COME REALI E Un paese con una informazione come in Italia ha CERTAMENTE A GRAVI PROBLEMI DI DEMOCRAZIA.

