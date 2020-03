Nel PD riparte lo scontro tra correnti, mentre Franceschini fa gli inciuci a destra e Zingaretti amoreggia con Casaleggio…‼

ANCHE L’ITALIA PROLETARIA E FASCISTA SALUTA CONTE, ZINGARETTI E DI MAIO

Quanti Verdini servono per fare una Polverini? 10, 100, 1000? Quanti fascisti imbarcare nel governo per rendere ininfluenti Bellanova, Bonetti e Scalfarotto? Se è meglio incontrare loro che discutere con Renzi il problema non è di Italia Viva che, alla signora che tentava di entrarci ha detto no, ma semplicemente dell’Italia democratica.

Ormai la patente di sinistra è talmente scaduta che basta citofonare a Franceschini, lo spicciafaccende, che si prende con pochi punti del supermercato. Alla faccia dei reggimoccolo di LeU e dei gonzi che ancora cantano che Renzi è peggiore di Salvini. Ecco come finiscono (a loro insaputa?).

Amici del PD voglio esprimere un MIO PUNTO DI VISTA! Come si può concepire che un governo di cui fa parte il Partito democratico possa essere il peggior nemico di Matteo Renzi colui che lo ha fatto nascere? Matteo Renzi chiama il governo alla coerenza non essere succubi di un populismo a nome Grillo! Dice che il problema non è la prescrizione ma la durata dei giudizi . Sostiene che bisogna sbloccare i 122 milioni di euro fermi in bilancio per riaprire i cantieri e loro pensano al reddito di cittadinanza e a quota cento due provvedimenti che sperperano risorse finanziarie. Amico mio con quale chiarezza dobbiamo esprimerci? Accettare le posizioni di due nemici seduti allo stesso tavolo per mangiare tutto è non fare niente? Quando capiranno che i cittadini vogliono vedere abbassare le aliquote fiscali per avere più denaro nelle loro tasche! Ora vogliono ridurre il numero dei parlamentari e perché hanno fatto la guerra a Renzi quando voleva eliminare il Senato, rendendo la funzione legislativa più snella e operativa! Scusa lo sfogo ma non se ne può più e’ inutile rimanere in un governo che non accetta alcun contributo da Renzi e da Italia Viva!

