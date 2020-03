Stati Uniti: chi si ammala (di coronavirus) paga

Ilaria Capua spiega il complicato sistema sanitario americano: che diagnostica ma cura solo a pagamento. Anche le epidemie.

PROVE TECNICHE DI AUTONOMIA DIFFERENZIATA: PRIMO ” FLOP ” CON LA SANITÀ.

La Sanità è stato il primo e più importante ambito di sperimentazione del federalismo i cui risultati gravemente dannosi sono sotto gli occhi di tutti.

Il CORONAVIRUS che sta sconvolgendo la vita di milioni di cittadini sta facendo venire a galla il FALLIMENTO del FEDERALISMO applicato sul Servizio Sanitario.

In questi giorni abbiamo assistito allo scontro tra Governo e Regioni.

Si sono verificate fughe in avanti clamorose come quella del Friuli Venezia Giulia, che con il suo Governatore Massimiliano Fedriga ha dichiarato lo stato di emergenza della Regione senza concordarlo con il Governo.

Stesso discorso per le Marche il cui Governatore ha deciso di chiudere le scuole e si è visto impugnare l’ordinanza.

Anche i Comuni ci hanno messo del loro con alcune paradossali iniziative, ad esempio quella del Sindaco di Saronno che ipotizzava 1.200 morti nel solo Comune di Saronno.

Senza dimenticare l’attacco giornaliero al Governo da parte della Lega di Salvini.

Di fronte alle Regioni che nonostante le direttive del Ministero della Salute si muovono in ordine sparso, è evidente quanto sia necessario tornare ad avere un Sistema Sanitario Nazionale con una universalità di ” welfare “.

È vero che l’Autonomia è una potestà riconosciuta dall’art. 116 della Costituzione, ma è altrettanto vero che la sua completa attuazione deve essere attuata attraverso il pieno coinvolgimento del Parlamento e con l’intento di unire l’Italia, migliorarla e non dividerla.

Prima di approvare la riforma sull’Autonomia differenziata proposta da Ministro Boccia, occorre trovare le risorse finanziarie occorrenti ( che non ci sono ).

La legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale prevede che il finanziamento delle spese relative ai Livelli Essenziali di Assistenza sia commisurato ai fabbisogni, la cui quantificazione dovrebbe avvenire con riferimento ai costi standard, con appropriatezza su tutto il territorio nazionale, e non alla spesa storica.

Senza aver definito ciò, sarà un nuovo ” FLOP ” sia per la Sanità, sia per il Sistema Scolastico, sia per le Politiche Ambientali, sia per le Politiche sul lavoro, etc…Vedremo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

