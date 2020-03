Gualtieri: “L’Europa ci dirà sì”E vorrei vedere!! … fosse un no …. significherebbe un autogoal al 92°.

Gualtieri: “L’Europa ci dirà sì”Per l’emergenza coronavirus un pacchetto di risorse da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pi.

Un pacchetto di risorse da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil, con interventi che saranno concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni di categoria ed enti locali. Il governo è pronto per la fase due dell’emergenza coronavirus, annuncia il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri intervistato da Repubblica, ed il decreto relativo sarà varato entro venerdì. Stanziamenti aggiuntivi, spiega, per i quali sarà chiesta l’autorizzazione parlamentare e compatibili con la flessibilità del patto di stabilità: “Non ho ragione di temere che Bruxelles possa contestare la nostra richiesta”.“Entro venerdì prossimo. Vareremo un decreto legge per il sostegno dell’economia per tutti i territori e i settori colpiti, in tutto il territorio nazionale. Abbiamo in mente diverse ipotesi. Dal credito d’imposta per le aziende che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 25%, come si è fatto per il terremoto, a riduzioni delle tasse. Dal contributo aggiuntivo per i fabbisogni operativi del servizio sanitario nazionale alla cassa integrazione in deroga”.

Insomma, per Gualtieri, “nessuno dovrà restare senza cure o perdere il lavoro per il coronavirus”.

E vorrei vedere!! … fosse un no …. significherebbe un autogoal al 92°. Già di questa Europa se ne hanno i cucù pieni ingessata com’è sui numeri della democrazia rappresentativa, che poi rappresenta sempre e solo se stessa … un gioco truccato dove i suoi sudditi possono solo plaudire alle sue scelte di matrigna pelosa.

E AL TRUCE PADANO DICO! Ne devi fare di strada per smaltire l’ubriacatura di Borghi con i sui minibot. Se ti dicono di sì al centro del tavolo ci sta il costo di finanziamento del debito!

Collocare Titoli nelle Aste al 0,9-1,2% contro il 3,2-3,5% come nel secondo semestre del 2018 la differenza c’è! Prova a fare i conti dai!.

Adesso mi prenderò una sequela di insulti. Non è che questa situazione economica è un tantino colpa nostra invece che dell’Europa? Com’è che i paesi del nord ,la Germania e tanti altri non hanno questa situazione economica (parlo del debito)? Non è che nelle nostre brevi vite abbiamo svenduto la nostra dignità per una raccomandazione e qualt’altro? Non è che i nostri meravigliosi governi (soprattutto a partire da quel grande genio di Craxi) hanno indebitato il paese per soli scopi elettorali regalando di tutto di più ad una banda di sfaccendati (noi) sempre pronti a ringraziare? Che siano gli stessi che ora danno la colpa a tutti meno che farsi un piccolo esame di ? Boh… Siamo gli ultimi nei campi culturali e in civiltà e i primi nelle graduatorie più disastrate a cominciare dalla corruzione e dall’evasione fiscale. Qualcosa vorrà pur dire.

