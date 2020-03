La colpa è di chi ha preferito trasmettere il panico a messaggi rassicuranti

La colpa è di chi ha depredato i supermercati

La colpa è di chi ha fatto incetta di Amuchina

La colpa è di una certa politica che ha soffiato sul fuoco

La colpa è di chi si fa selfie con mascherina e disinfettanti senza alcun reale bisogno.

La colpa è di chi ha fatto scelte sbagliate

La colpa è di chi pensa che avrebbe fatto solo scelte giuste

La colpa è di chi per avere qualche click ha trattato semplici sospetti come contagiati

La colpa è di chi ha giocato con una mascherina in video

La colpa è di chi sceglie le musiche da film horror ai servizi tv

La colpa è di chi ha smesso di prendere treni e metro

La colpa è di chi non manda a scuola i figli senza alcun divieto

La colpa è di chi crede alle teorie del complotto

La colpa è dei titoli di giornale con l’obiettivo di fomentare il panico

La colpa è di chi ha diffuso bufale sui social e sulle chat

La colpa è di chi parla di pandemia

La colpa è di chi è stato superficiale nel trasmettere o nel raccontare quanto succedeva

La colpa è di chi ha utilizzato questa emergenza solo per soddisfare il proprio ego

La colpa è di chi usa la mascherina dove non c’è contagio

La colpa è di chi in passato ha schifato il prossimo e ora il prossimo giustamente schifa noi.Ecco, se vogliamo trovare un colpevole alla psicosi che ormai ha dilagato magari è sufficiente guardarsi allo specchio.

IL CORONAVIRUS TRA UN MESE NON SE LO INCULERÀ PIÙ NESSUNO MA SAPETE CHE COSA C'E DI POSITIVO IN TUTTO CIO ?

