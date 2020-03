IL PROBLEMA E’ RENZI? O LUI E’ PARTE DELLA SOLUZIONE CHE NON SI VUOLE VEDERE?

Nel mio piccolo ho chiesto al premier e al presidente della Lombardia di collaborare. Devo però riconoscere che il quadro costituzionale non aiuta. Da quando nel 2000 il centrosinistra – rincorrendo anche allora i sondaggi – decise di modificare il Titolo V viviamo un caos istituzionale permanente. Anche per questo la riforma costituzionale del 2016 bocciata dal referendum risolveva questa contraddizione attraverso la clausola di supremazia. In tanti mi dicono: smetti di dirlo perché resti antipatico. Posso anche smettere di dirlo ma solo a condizione che gli altri intervengano. Perché una volta di più la verità può essere antipatica ma è la verità. Il populismo è simpatico ma crea disastri.Ed ecco che si arriva!

L’aggressione concentrica dell’establishment politico e mediatico, che rompe ogni giorno la “tregua” contro Italia Viva, nascondendone idee e proposte, distorcendone le posizioni ricorrendo a false notizie e a calunnie per modellare un’opinione pubblica sempre più vittima di pregiudizi e arretratezze culturali, è ormai diventata il principale impegno quotidiano sia a destra, sia a sinistra.

Hanno paura di un dibattito libero, meglio che le persone seguano i vecchi schemi e che Renzi scompaia. Ma Renzi non è il problema dell’Italia, è solo il loro problema. Non hanno capito, appassionati di sondaggi, che peraltro non li premiano, che continuando così non sarà Italia Viva a perdere, ma l’Italia morta a vincere.

In Italia siamo stretti tra un nazionalpopulismo, che in questo frangente mostra la sua inutilità, è un europeismo stanco e senza visione. Senza alcun coraggio riformista in patria e fuori.

Questo establishment, sempre più sfibrato e senza idee, non ammette alcuna voce fuori dal coro. Soprattutto se la critica proviene dal campo democratico ed europeista. Un paradosso che premia la destra.

L’epidemia non sta solamente cambiando alcuni nostri comportamenti, ma ci obbliga a rivedere anche molti nostri ragionamenti politici.

Abbiamo la dimostrazione che il mondo è irreversibilmente interdipendente e che non si tratta più di scegliere ideologicamente tra politiche di apertura o chiusura. Il mondo è aperto e qualsiasi politica di chiusura, da quella sanitaria a quella economica e sociale, è impossibile. Avremmo dovuto già capirlo, come molti di noi l’hanno capito, dai problemi ambientali ed energetici e dalle migrazioni inarrestabili.

L’apertura è un dato di fatto, legato all’evoluzione naturale dell’umanità. Non ci si può opporre, si tratta solo di avere idee capaci di governarla nel modo migliore. Lasciata ai singoli stati non ha governo.

Dobbiamo dirci chiaramente che l’Europa non sta reagendo al colpo in modo positivo. Come in precedenza non lo ha fatto sulla Libia e sulla Siria, come non lo sta facendo in questi giorni sul bilancio comunitario.

La malattia dell’Europa si può definire in molti modi. La sintesi che li comprende tutti è una sola: questa Europa “dei governi nazionali”, buoni o cattivi che siano, non può più funzionare. Questa non è una Unione se non ha Istituzioni sovranazionali sovrane, se il suo Parlamento non ha poteri effettivi di indirizzo e controllo su un vero governo sovranazionale, che non è l’attuale Commissione, se l’unico organo che ha potere è la riunione dei capi dei singoli governi che fa, disfa e decide, ciascuno portatore di interessi nazionali che, spesso, confliggono, creando disorientamento e stallo.

Per questo l’Europa non è in grado di incidere nel contesto mondiale. La moneta unica è irreversibile e giusta, ma non basta. Avrebbe dovuto essere il primo passo di una vera Unione Federale, con un sistema unico fiscale, bancario, di difesa, e anche ambientale, sanitario, previdenziale, governato a livello sovranazionale, ma non lo è. E nelle crisi si vede ormai chiaramente.

Ma, da noi, non ce la fanno neanche a descrivere il tema. Dunque il problema è Renzi o lui è parte della soluzione che non si vuole vedere?

IL PROBLEMA E’ RENZI? O LUI E’ PARTE DELLA SOLUZIONE CHE NON SI VUOLE VEDERE? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo