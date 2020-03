L’allarme che dovrebbe farci pensare e riflettere è che sono bastati 700 circa persone che sono risultate positive ad un virus e il sistema sanitario della Lombardia rischia il collasso. Anni e anni di teorie che gli ospedali pubblici dovevano diventare aziende, ridurre i costi e che la sanità pubblica era da parificare a quella privata in base alle prestazioni hanno prodotto il tracollo di quella pubblica. Dovremmo pensare e riflettere. A me non fa senso che ci siano governatori di regioni imbecilli, mi fa senso che questi abbiano in mano la mia salute e il destino del sistema sanitario nazionale. Il resto, i divieti, le lunghe discussioni su chi deve controllare i bar dopo le 18 come se il virus fosse un vampiro che esce con il buio, o i militari a difesa di una zona geografica mi fanno solo ridere per disperazione. Qualsiasi epidemia che non si conosce la si controlla non controllando il territorio ma controllando il virus. Invece siamo al paradosso che anche per malattie che necessitano ricoveri, gli ospedali non accettano nessuno. Togliete la sanità a questi imbecilli del lombardo veneto, per prima cosa, poi discutiamo di come ricostruire un minimo di ragionamento sulle spese sociali che non posso essere solo un costo inserite in un bilancio dello stato come costo da tagliare per raggiungere un pareggio di bilancio delittuoso per la stragrande maggioranza delle persone.

Ma se il coronavirus facesse fino in fondo il suo lavoro con noi anziani, davvero ne sortirebbe un mondo più ricco, più eguale, più libero, più produttivo, più pronto ad affrontare il futuro? Sì o no? Indagine (e chiacchierata) su un pensiero orrendo

Ma se il coronavirus facesse fino in fondo il suo lavoro con noi anziani, davvero ne sortirebbe un mondo più ricco, più eguale, più libero, più produttivo, più pronto ad affrontare il futuro? Sì o no? Indagine (e chiacchierata) su un pensiero orrendo ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo