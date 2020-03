Meno male che c’è ancora la sanità pubblica

Serve che qualcuno ragioni in termini umani e non di profitto selvaggio. Hanno voluto stravolgere tutto ciò che era pubblico, per fortuna una parte di sanità pubblica è rimasta. Forse sarebbe il momento di obbligare le strutture accreditate di fare controlli e di prendersi in carico i malati di coronavirus come sta facendo la sanità pubblica. Serve mette apertamente il dito nella piaga di una sanità pubblica disastrata volutamente nei decenni passati. Grazie a tutti coloro, uomini e donne che stanno combattendo contro il virus, alle forze dell’ordine, a tutti coloro che stanno dando il massimo in una situazione non facile per la nazione. GRAZIE. Teniamo duro tutti, politici, imprenditori, cittadini, questo momento passerà e torneremo tutti alla normalità. Tranne i meno fortunati che ci hanno lasciati a causa del virus, pensiamo a loro ed alle loro famiglie che in questo momento stanno soffrendo la perdita dei loro cari.

Anche se c’è solo il fantasma della sanità pubblica rispetto a quello che dovrebbe essere. 70.000 mila posti di terapia intensiva persi in 10 anni. Chissà quanti milioni di euro andati verso la sanità privata che, detto per inciso, non mi sembra stia contribuendo affatto alla gestione dell’emergenza. Quando anche questo virus sarà sotto controllo, il primo politico che parlerà di trasferire fondi pubblici o risorse alla sanità privata, lo manderemo a raccogliere pomodori insieme a tutti quelli che l’avranno votato, o no? E dovremo ringraziare il virus per averci fatto aprire gli occhi sull’importanza essenziale del pur traballante SSN!

Certo, teniamocelo caro e miglioriamolo il SSN, ma la solita prosopopea c’è hanno tagliato posti letto e impoverito lo stesso non è accettabile. Il nostro SSN ha bIsogno di azioni di riequilibrio, ammodernamento e razionalizzazione che sono diverse da luogo a luogo e da regione a regione. Il nostro SSN ha necessità di fondare la propria capacità di risposta sul bisogno vero e sulla possibilità di dare risposte vere cioè efficaci. Per quanto sia noto non viene sufficientemente discusso ed affrontato in modo ampio il tema che il 30-40% dell’attività sanitarie non genera valore aggiunto, in altre parole non genera salute, addirittura creando danno (iatrogenesi) ed eccesso di consumo di risorse. Da qui grande fiducia e nuovo impulso al SSN, certamente anche e sopratutto riconoscendo le distorsioni che possiede al suo interno spesso alimentate da rilevanti conflitti di interesse spesso mascherati da obiettivi forzosamente dichiarati come utili.

È ora e tempo di togliere al privati quello che politici incoscienti hanno sottratto al pubblico per darlo a loro. Basta cooperative, basta convenzioni, basta col modello Formigoni e simili.Anche la massaia sa che per fare la spesa servono i soldi. ma oggi questo senso comune viene soppiantato da sta fede cieca che basta razionalizzare le spese e va tutto bene senza aggiungere altri soldi. quindi tolgono i soldi da una parte per metterli dall’altra, poi si accorgono che quella spesa serviva, la rimettono e tagliano da un’altra parte. in modo che a furia di “razionalizzazioni” poi non funziona più niente. i manager vanno bene se si tratta di fare profitti, ma per gestire i servizi pubblici sono imbarazzanti

